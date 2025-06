Primi casting per Miss Livorno

E’ in partenza la 35esima edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante “bimbe” livornesi momenti di divertimento nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport

Miss Livorno 2025, ci siamo! E’ in partenza la 35esima edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante “bimbe” livornesi momenti di divertimento nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport. La finale si svolgerà ancora una volta alla Terrazza Mascagni l’8 agosto, ma durante il percorso di avvicinamento alla finale saranno tanti gli appuntamenti serali e gli eventi collaterali collegati all’iniziativa. E non mancheranno, come è ormai consuetudine da tanti anni, momenti di riflessione mirati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne (con approfondimenti che troveranno poi ampio spazio ad Effetto Venezia), ed alla valorizzazione della femminilità (con la partecipazione alle varie serate di donne che si sono particolarmente distinte nello sport, nel sociale e nell’imprenditoria). Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla anoressia, grazie all’intervento alle serate di psicologi e nutrizionisti.

Il primo casting

I “talent scout” di Miss Livorno sono già all’opera da inizio giugno su stabilimenti balneari, locali della costa livornese e pisana (Tirrenia e Marina di Pisa), punti di ritrovo per ragazzi (moletti, Venezia ecc.) alla ricerca di ragazze da inserire da protagoniste nella manifestazione. Come gli scorsi anni saranno numerosi i casting e le selezioni che si svolgeranno in questi mesi e che torneranno ad appassionare, a far parlare la gente, ad incuriosire ed a riscuotere simpatia. Primo casting ufficiale, al quale sono invitate tutte le ragazze interessate ad avvicinarsi anche solo per curiosità alla manifestazione, sarà a Fonti del Corallo (main partner della manifestazione da tantissimi anni) mercoledi 25 giugno, alle ore 15,30 (primo gruppo) oppure alle 17,30; al secondo piano (area food) del Centro commerciale di Porta a Terra ragazze e genitori (la cui presenza è sempre gradita), potranno porre domande e chiarirsi qualsiasi dubbio. E’ possibile annunciarsi al casting scrivendo (solo w/app) al 338-9968869.

Prossimi appuntamenti

Altre news, date e locations delle serate (già ad oggi piuttosto numerose), ospiti diversi e coinvolgimenti di enti ed associazioni ancora in sospeso saranno ben presto rivelati…Ciò che è certo è che si tratterà ancora una volta di uno show, di un “format” in cui il fattore bellezza costituirà solo un piccolo pezzo di un grande puzzle, semplicemente aperto a tutte le ragazze “della porta accanto”. E sarà l’ennesimo capitolo che confermerà una regola generale da sempre alla base di questo happening: quella di mettere in primo piano e di valorizzare le ragazze livornesi, di offrire loro un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per esprimere la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione) e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©