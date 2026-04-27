Primo maggio a Montenero con I Furminanti e gli stornelli di Doranna Natali
Primo maggio a Montenero da Conti con I Furminanti e gli stornelli e la musica di Doranna Natali
Primo maggio a Montenero da Conti con I Furminanti e gli stornelli e la musica di Doranna Natali. Buffet misto di cucina livornese, taglieri, pizza e specialità marinare a partire dalle 14 al prezzo base per il menù fisso di 25 euro.
Tradizione, buon cibo e musica live per il giorno di festa, presso lo storico ristorante di Montenero da quest’anno arricchito anche del murale di Vincenzo Marano Esposito, con una veduta dell’800. I migliori pezzi anni 70 dal repertorio dei Beatles, dei Rolling Stones e della migliore musica italiana per un’occasione di festa speciale, il live dei Furminanti dalla terrazza panoramica del locale, insieme alla tradizione degli stornelli livornesi con l’attrice livornese Doranna Natali. Per prenotare 0586-58.90.21 oppure 366-74.38.990.
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