Primo mercatino di Natale alla Rosa
Primo mercatino di Natale alla Rosa a cura di La Rosa in Festa sabato 13 dicembre nella pineta di via Ardenza (orario: 9:30 – 19:00)
Primo mercatino di Natale alla Rosa a cura di La Rosa in Festa sabato 13 dicembre nella pineta di via Ardenza (orario: 9:30 – 19:00). Scrivono gli organizzatori: “Un Natale che non dimenticherete. Immaginate una pineta illuminata da mille luci, il profumo delle spezie e del legno, il sorriso dei bambini che giocano tra gli alberi e l’atmosfera magica delle feste. Venite a vivere con noi il nostro primo mercatino di Natale: un luogo dove rilassarsi, trovare regali unici e riscoprire la vera magia del Natale”.
Cosa troverete
Artigianato unico
Creazioni fatte a mano con cura e amore, perfette per regali speciali.
Villaggio natalizio
Gazebo decorati, luci, colori e un’atmosfera calda e accogliente.
Giochi e attività per bambini
Un ambiente sicuro e divertente per i più piccoli.
Proposte food e golosità
Sapori delle feste da gustare durante la passeggiata.
Sorprese e momenti magici
Una giornata pensata per creare ricordi veri, belli, da portare con sé.
Vi aspettiamo!
Venite numerosi
Portate con voi chi amate, al resto pensiamo noi!
