Primo mercatino di Natale alla Rosa a cura di La Rosa in Festa sabato 13 dicembre nella pineta di via Ardenza (orario: 9:30 – 19:00). Scrivono gli organizzatori: “Un Natale che non dimenticherete. Immaginate una pineta illuminata da mille luci, il profumo delle spezie e del legno, il sorriso dei bambini che giocano tra gli alberi e l’atmosfera magica delle feste. Venite a vivere con noi il nostro primo mercatino di Natale: un luogo dove rilassarsi, trovare regali unici e riscoprire la vera magia del Natale”.

Cosa troverete

Artigianato unico

Creazioni fatte a mano con cura e amore, perfette per regali speciali.

Villaggio natalizio

Gazebo decorati, luci, colori e un’atmosfera calda e accogliente.

Giochi e attività per bambini

Un ambiente sicuro e divertente per i più piccoli.

Proposte food e golosità

Sapori delle feste da gustare durante la passeggiata.

Sorprese e momenti magici

Una giornata pensata per creare ricordi veri, belli, da portare con sé.

Vi aspettiamo!

Venite numerosi

Portate con voi chi amate, al resto pensiamo noi!

