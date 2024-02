Profili d’Arte, al Museo Fattori 4 conferenze per 4 grandi pittori

Profili d’arte è il nuovo ciclo di conferenze che nei sabati tra il 10 febbraio e il 9 marzo si terrà al Museo Civico Giovanni Fattori e proporrà degli approfondimenti su quattro importanti personalità artistiche, legate al panorama livornese, protagonisti delle mostre attualmente in corso. Il primo appuntamento sarà il 10 febbraio alle 16.30 con “La Rappresentazione della Follia nell’arte. Da Gambogi all’arte contemporanea” con intervento dello psicanalista Pier Giorgio Curti e con Agnese Acconci e Margherita Neri, curatrici di un saggio in catalogo della mostra “Raffaello Gambogi, Arte come rivelazione”. Gambogi è stato un pittore appartenente al gruppo dei “postmacchiaioli”, allievo di Giovanni Fattori e di cui attualmente sono esposte delle opere presso il museo nella mostra appena citata. Il 24 febbraio sarà invece Giovanna Bacci di Capaci curatrice della mostra su Gambogi, a tenere un intervento dal titolo “L’esperienza artistica in Italia di Elin Danielson Gambogi”. Analizzando la produzione della pittrice finlandese che fu compagna di Raffaello e artista di primo piano, con una vita cosmopolita. Il 2 marzo il focus sarà invece sul pittore livornese Ferruccio Mataresi, allievo di Pietro Annigoni, e come il maestro esposto alla mostra “Pietro Annigoni. Pittore di Magnifico intelletto” aperta fino al 15 marzo presso i Granai di Villa Mimbelli. Relatore dell’intervento Ferruccio Mataresi – protagonista del ‘900 livornese, sarà Fabio Sottili, che ha curato l’approfondimento sull’artista labronico nella mostra. Il ciclo di conferenze terminerà il 9 marzo con l’intervento di Emanuele Barletti, curatore della mostra su Annigoni, che terrà una conferenza dal titolo “Pietro Annigoni. Pittore di magnifico intelletto”. Gli interventi si terranno tutti alle ore 16.30 presso il Museo Fattori di Livorno. La partecipazione alla conferenze è gratuita. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture e con la partecipazione della Fondazione Livorno.

INFO:

Telefono: 0586 – 8824607

Email: [email protected]

