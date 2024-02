Profili d’Arte, secondo incontro dedicato a Elin Danielson Gambogi

Sabato 24 febbraio alle ore 16,30 al Museo Fattori l'incontro intitolato L’esperienza artistica in Italia di Elin Danielson Gambogi esposto dalla critica d’arte e gallerista Giovanna Bacci di Capaci. Ingresso libero e gratuito

Sabato 24 febbraio alle ore 16,30 si terrà al Museo Civico G. Fattori il secondo di una serie di incontri inseriti nella rassegna Profili d’Arte, intitolato L’esperienza artistica in Italia di Elin Danielson Gambogi ed esposto dalla critica d’arte e gallerista Giovanna Bacci di Capaci, curatrice della mostra Raffaello Gambogi, Arte come rivelazione.Allestita al primo piano del Museo Civico e visitabile fino a domenica 25 febbraio, la mostra esplora l’arte e la vita del pittore livornese postmacchiaiolo, pensato in relazione con il tempo e il territorio in cui visse, ma soprattutto in relazione con la moglie, la pittrice finlandese Elin Danielson, con la quale si unì ancora giovanissimo in un lungo sodalizio artistico e umano. È proprio il focus a lei dedicato che sarà approfondito durante l’incontro: l’avvicinamento alla pittura nella sua terra d’origine, il percorso di studi presso lo studio di Jules Bastien-Lepage a Parigi, l’ottenimento di una borsa di studio che la porta in Italia e l’incontro, infine, con il giovane allievo di Fattori che sposerà nel 1899 e che la porterà prima ad un soggiorno a Torre del Lago, poi definitivamente a Livorno. La vita in Toscana e la condizione matrimoniale costituiscono un ambiente e una quotidianità totalmente nuovi per lei, tanto da determinare un profondo cambiamento nel suo stile artistico e in quello del marito. Si influenzeranno reciprocamente. Un momento di studio e di confronto, dunque, per capire le dinamiche e i passaggi che hanno determinato questi cambiamenti ed il modo in cui le luci fredde e chiare della pittura del nord si incontrarono sulla tela con quelle morbide e calde della nostra città. La rassegna, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Agave, la Cooperativa Itinera e la Società Cooperativa Culture, ha in calendario altri due incontri di approfondimento sulle mostre attualmente in corso, Raffaello Gambogi, Arte come Rivezione, visitabile fino a domenica 25 febbraio e Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto, visitabile fino al 15 marzo.

MUSEO CIVICO GIOVANNI FATTORI – Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65

SABATO 24 FEBBRAIO, ORE 16,30

L’esperienza artistica in Italia Di Elin Danielson Gambogi

Relatore: Giovanna Bacci di Capaci

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni: Telefono: 0586 – 824607

E-mail: [email protected]

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI:

SABATO 2 MARZO, ORE 16,30

Ferruccio Mataresi protagonista del ‘900 livornese

Relatore: Fabio Sottili

SABATO 9 MARZO, ORE 16,30

Pietro Annigoni pittore di magnifico intelletto

Relatore: Emanuele Barletti

