Progetto Face, conclusa la due giorni per giovani aspiranti imprenditori

Si sono concluse le due giornate di disseminazione del progetto FACE organizzate il 20 e 21 marzo nell’aula conferenze dei Bottini dell’Olio. In quest’occasione è stato possibile conoscere alcune delle più significative realtà imprenditoriali legate alla cultura sul nostro territorio, attraverso interventi che hanno aperto un dialogo stimolante e costruttivo con il pubblico presente.

Nel secondo giorno insieme ai giovani imprenditori culturali chiamati a chiudere la schiera di presentazioni dei testimonial invitati, si è svolta un’attività laboratoriale legata al mondo dell’impresa culturale dove i giovani partecipanti hanno lavorato in gruppo per testare e mettere in pratica gli strumenti educativi sviluppati dal progetto.

