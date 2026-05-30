Pronti, partenza, Fortezza Vecchia. Al via la stagione 2026 di Menicagli Pianoforti

Settimana ricca di appuntamenti alla Fortezza Vecchia: dal rock dei GuSs al ritorno di “Jazz Meets” con il Trio Pellegrini, passando per la comicità toscana, il cabaret di Samuele Rossi e l’omaggio ai grandi cantautori italiani con Ilaria Belli. Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Centocinquanta eventi in centoventi giorni. E’ questo il ritmo del cartellone della Fortezza Vecchia di Livorno per la stagione curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. Una stagione che, quest’anno, vedrà al centro i dieci anni del format di cinema d’essai “Sguardi in Fortezza”, che porterà ad esibirsi sul palco del salotto mediceo più bello della città nomi del calibro di Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Alessandro Benvenuti, Francesco Centorame, Maurizio Nichetti e molti altri (il programma completo è consultabile su www.fortezzavecchia.it). Questo il calendario della settimana, tra musica d’autore, rock e risate toscane.

Martedì 2 giugno, ore 21.30, concerto dei “GuSs” (ingresso libero). I GuSs guidano lo spettatore attraverso un viaggio rock tra soft, folk, country, west-coast, quella musica potente ed evocativa che negli anni 60s e 70s, dagli USA all’Europa, ha infiammato i cuori di milioni di giovani. Quella musica che si è messa alla testa dei movimenti studenteschi contrari alla guerra nel Vietnam e ha portato un nuovo modo di vedere il mondo sperando in un futuro migliore. La realtà, poi, non è stata come la canzoni avevano auspicato – ma la musica resta, eterna, sincera. “La mia generazione ha perso” ha detto Gaber, ma attraverso il concerto dei GuSs è facile lasciarsi cullare dai ricordi e far finta, per una sera, che così non sia.

Mercoledì 3 giugno, ore 21.30 “Jazz Meets”, Trio Pellegrini (ingresso libero) Sarà il Trio Pellegrini a tenere a battesimo il ritorno di “Jazz Meets”, la rassegna di jazz del mercoledì sera della Fortezza Vecchia. I maestri Nino e Andrea Pellegrini (rispettivamente al contrabbasso e al pianoforte) con Andrea Melani, professionista della batteria. Il Trio eseguirà brani tratti dal repertorio standard jazz con incursioni nella musica latino americana e italiana. Il concerto è un omaggio al padre di Andrea e Nino, Gianfranco Pellegrini, scomparso nel 1977. Un concerto intimo ma pieno di passione e di dedizione.

Giovedì 4 giugno, ore 21.30, “Comicità toscana” (ingresso libero) Cinque assi della risata toscana in un colpo solo, presentati da Leonardo Ghelarducci. L’imitatore/trasformista televisivo Andy Bellotti, il comico-cantante Federico Castellani (anche “sosia di Massimo Ceccherini”), lo stornellatore livornese Enrico Faggioni, la barzellettiera Laura Petracchi e il monologhista Adriano Ceccarini, saranno i protagonisti di questa spumeggiante serata all’insegna dell’umorismo toscano doc, tra innovazione e tradizione, musica da ridere e battute esilaranti.

Venerdì 5 giugno, ore 21.30, “Gli sfoghi del Rossi” (ingresso libero) Largo agli “sfoghi del Rossi”! Samuele Rossi il comico lucchese diventato virale per i suoi “sfoghi” social (quasi centomila followers tra Tik Tok, Instagram e Facebook), approda a Livorno col suo “apino” carico di risate. Uno spettacolo di cabaret in mutazione continua, fortemente basato sul mondo circostante e l’attualità – tra canzoni, parodie e monologhi. Samuele Rossi è nel mondo del cabaret dal 2012. Ha frequentato l’Accademia del Comico di Milano. Negli ultimi anni ha vinto il “Delfino d’Oro” di Adriatica Cabaret (2024), il “Ridarella Festival” di Fasano (2024), “Il principe della risata” di Iglesias (2025) e il “Festival del Cabaret Città di Martina Franca” (2025).

Sabato 6 giugno, ore 21.30, “Cantautorato Italiano” (ingresso libero) La splendida voce di Ilaria Belli rievoca – con autenticità e grande rispetto – i Maestri della canzone d’autore, dando nuova vita ai brani che hanno segnato, nel tempo, intere generazioni di ragazzi e ragazze, incantanti dalla meraviglia dei dischi, delle cassette e delle radio libere. La scaletta ripercorre la storia della musica italiana e dipana di una serie di brani d’autore che sono entrati nella memoria collettiva – da Battiato a Baglioni, da Lucio Dalla a De Gregori passando per Fiorella Mannoia.

Ogni venerdì e sabato, da mezzanotte, si accende la notte della Fortezza, con la “discoteca sotto le stelle” più suggestiva della costa.

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