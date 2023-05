Prorogata a domenica 4 giugno la mostra Optical Art & Design

L’ingresso in mostra è sempre libero e gratuito. Visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected]

Grazie al successo del progetto il Comune di Livorno ha deciso di prorogare Optical Art & Design, la seconda mostra temporanea della rassegna Abitare il Museo. I visitatori avranno quindi la possibilità di conoscere le opere selezionate dai depositi fino a domenica 4 giugno.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato sempre a ingresso libero e accompagnata da un calendario di visite guidate a orario fisso e su prenotazione nei giorni di sabato e domenica (costo € 3).

Calendario visite guidate:

sabato 27 maggio alle ore 18:00

domenica 28 maggio alle ore 18:00

sabato 3 giugno alle ore 18:00

domenica 4 giugno alle ore 18:00

(ingresso in mostra gratuito; visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected]).

Si ricorda infine che, per chi desiderasse fruire la mostra con una visita guidata e avesse un gruppo organizzato di riferimento (famiglie, scuole o associazioni) è sempre possibile prenotare il servizio in altri orari con un congruo anticipo a [email protected]

La mostra Optical Art & Design (dal 20 maggio al 4 giugno 2023) è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e Coopculture, per la valorizzazione e la conoscenza di un patrimonio in gran parte ordinariamente inaccessibile.

Negli anni Sessanta la società incontra grandi cambiamenti: in ambito artistico si infrangono diverse convenzioni; il quadro vuole uscire dal suo supporto, si estroflette, crea piani diversi, si fa tridimensionale; dall’altro canto il Design si prepara a diventare disciplina accademica, mentre si diffonde massivamente una cultura del bello estesa anche agli oggetti d’arredo.

Negli stessi anni la città di Livorno conquista uno spazio unico nel dibattito pubblico sul contemporaneo, che sfocia in progetti come la creazione del Premio Modigliani, del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea e della mostra Progetto struttura: metodologia del design.

La collezione di opere presenti al Museo di Città offre un saggio della complessità e ricchezza del patrimonio civico.

L’ingresso in mostra è sempre libero e gratuito.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

https://www.museodellacittalivorno.it/

0586 824551

prenotazioni: [email protected]

Condividi: