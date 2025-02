Prorogata la call fotografica Riflessi di storia dedicata ai banchi di via Buontalenti

Ciapini e Toschi: "Non vediamo l’ora poi condividere con tutta la città i bellissimi scatti che stanno arrivando in una mostra e/o in un book fotografico da presentare al momento dell’inaugurazione della nuova piazza riqualificata o perché no anche prima"

Il Consorzio Mercato Buontalenti Livorno e Confesercenti Provinciale di Livorno insieme per dar vita ad una grande raccolta di foto delle storico mercato cittadino! Approfittando dell’inizio del grande progetto di riqualificazione che vedrà protagonista il nostro storico ed amato Mercato, tutti i cittadini e gli appassionati, livornesi e non, che volessero immortalare questo memorabile momento nelle varie sue fasi (prima, durante e dopo lo smantellamento dei vecchi banchi) hanno ancora tempo per inviare i loro scatti. “L’obiettivo – dichiara Simone Toschi presidente del Consorzio del Buontalenti – è quello di raccogliere immagini che raccontino la vita, la storia e l’atmosfera del mercato per preservare attraverso gli scatti, la memoria storica di quella piazza, affinché possa essere custodita e tramandata alle nuove generazioni, aprendo la call anche ai momenti più toccanti nei quali saranno abbattute le vecchie baracchine”. “Visto che in moltissimi hanno già inviato foto, abbiamo pensato che sarebbe interessante lasciare un ricordo anche delle fasi finali del trasferimento – dichiara Alessandro Ciapini direttore Confesercenti – certi che saranno momenti molto toccanti per la sensibilità non solo degli operatori del mercato ma anche per la città stessa”. “Non vediamo l’ora poi condividere con tutta la città i bellissimi scatti che stanno arrivando – concludono all’unisono Simone Toschi e Alessandro Ciapini – in una mostra e/o in un book fotografico da presentare al momento dell’inaugurazione della nuova piazza riqualificata o… perché no, anche prima”. L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale che, come già dichiarato da Rocco Garufo, Assessore al Commercio e Turismo, “è un’iniziativa molto suggestiva perché vuole immortalare lo storico mercato Buontalenti in un passaggio che definirei, senza enfasi, davvero epocale: le vecchie strutture che hanno caratterizzato per oltre settant’anni l’area mercatale lasceranno il posto ad una struttura nuova che guarda al futuro, ma l’idea di conservare la memoria di ciò che è stato il mercato è fondamentale per l’identità stessa della città, dei suoi cittadini presenti e futuri e anche dei turisti che arriveranno”.

Di seguito le indicazioni aggiornate per la partecipazione:

La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti;

Inviare le foto all’indirizzo: [email protected] indicando il NOME COGNOME dell’AUTORE ed il TITOLO; nel corpo della mail dovrà essere scritto di aver letto ed accettato il Regolamento;

Non verranno accettate foto con firme, loghi o marchi;

Formato preferito: JPEG o PNG, alta risoluzione;

E’ consentito l’invio di più foto per autore;

Tutti gli ulteriori dettagli ed il regolamento sono disponibili sul sito della Confesercenti Provinciale di Livorno www.confesercenti.li.it oppure cliccando direttamente al seguente link https://shorturl.at/laJTH. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo: [email protected].

