Prosegue la rassegna Suoni Inauditi

Lunedì 8 giugno alle 17.30 uno dei momenti più significativi della rassegna, che mette al centro il lavoro delle nuove generazioni di compositori

Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e promossa con il supporto di Unicoop Firenze. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 8 giugno alle ore 17.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” con il Concerto delle classi di composizione, un evento che vedrà protagonisti gli studenti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno e del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca. La serata rappresenta uno dei momenti più significativi della rassegna, mettendo al centro il lavoro delle nuove generazioni di compositori e offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare opere inedite nate all’interno dei percorsi formativi dei due istituti. Il programma comprende infatti numerose prime esecuzioni assolute, a testimonianza della vitalità creativa e della continua attività di ricerca che caratterizzano gli studi di composizione contemporanea. Accanto a lavori di giovani autori saranno presentate anche composizioni di docenti e musicisti già affermati, in un percorso che attraversa differenti linguaggi e organici strumentali, dal repertorio per strumento solo alle formazioni cameristiche, fino alle sperimentazioni elettroniche ed elettroacustiche. Tra i brani in programma figurano composizioni di Girolamo Deraco e dello stesso Fabio De Sanctis De Benedictis, accanto a opere di Davide Biagini, Daniele Lo Vecchio, Altea Silvestri, Lorenzo Corsaro, Alessia Barducci, Cristian Casali, Remigio Fausto Delogu, Leonardo Falaschi, Paula Piñeiro Benítez, Gabriele Marchetti, Ian Da Preda e Niccolò Chiaramonti. Il concerto conferma inoltre la collaborazione tra il Conservatorio Mascagni e il Conservatorio Boccherini di Lucca, una sinergia che trova nella rassegna Suoni Inauditi uno spazio privilegiato di confronto tra studenti e docenti, favorendo la diffusione e la valorizzazione della musica contemporanea.

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