Prosegue Sguardi in Fortezza, i film della rassegna

Ancora 7 film per il format di Kinoglaz, Nido Del Cuculo e Menicagli Pianoforti “Sguardi in Fortezza”

Ancora 7 film per il format di Kinoglaz, Nido Del Cuculo e Menicagli Pianoforti “Sguardi in Fortezza”. La rassegna di cinema d’autore che da nove anni riempie di film d’essai i lunedì della Fortezza Vecchia arriva al giro di boa della stagione 2024 e propone altri titoli fondamentali, passati dopo nelle sale italiane o invisibili. Lunedì 29 luglio sarà Red Rocket (USA, 2021) a chiudere il mese, film molto importante perché diretto dal regista vincitore dell’ultimo Festival di Cannes con “Anora”. Specializzato in commedie drammatiche, Red Rocket racconta del ritorno a casa, nella provincia americana, di un pornostar (il comico Simon Rex di Scary Movie e Superhero, in un ruolo malinconico). Forse non a caso, il giorno dopo, martedì 30 luglio, in Fortezza Vecchia, ci sarà Rocco Siffredi col suo recital “Siffredi racconta Rocco”. Il 5 agosto il film in programma sarà John From (Portogallo, 2015), film presentato in collaborazione col Sicilian Queer Film Festival. La storia ruota intorno a due amiche e al rapporto di una di loro con un maturo fotografo. Al centro del film anche la Melanesia, una parte dell’Oceania. Un film d’autore vero, tra Gondry e Sofia Coppola. Il 12 agosto sarà la volta del film italiano Io vivo altrove, debutto dietro la macchina da presa dell’attore Giuseppe Battiston (anche interprete con Rolando Ravello e Teco Celio). L’idea al centro del film è quella di lasciare la città caotica per andare a vivere in campagna e quando il protagonista eredita la casa della nonna potrà farlo. Ma non sarà così semplice. Un film italo-francese è la pellicola scelta per il 19 agosto, Disco Boy di Giuseppe Abruzzese. Il film racconta del doloroso viaggio attraverso l’Europa di Aleksei che vuole raggiungere Parigi per entrare nella Legione Straniera. Un film che parla di guerra, migrazioni e geopolitica uscendo dagli schemi. Drive Away Dolls è la folle commedia nera di uno dei fratelli Coen (Ethan), che lo ha scritto con la moglie, la montatrice Tricia Cooke. Due ragazze in fuga (dalle loro vite) noleggiano una macchina ma si ritrovano inseguite per mezza America da una banda di criminali inetti, tra valigie rubate e cadaveri. Il film verrà proiettato il 26 agosto. Il penultimo film in programma è L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice di Alain Guiraudie, lunedì 2 settembre, commedia “umanista” che racconta la vita di un gruppo di persone sopravvissute ad un attentato, a Clermont-Ferrand. La provincia francese diventa specchio del mondo. L’ultimo film in cartellone, il 9 settembre è il tradizionale “Film a scatola chiusa”. Esperimento ripetuto puntualmente ogni anno, gli spettatori arrivano in sala senza sapere cosa verrà proiettato. Lo scorso anno fu la commedia satirica fanta-politica del 1973 “Vogliamo i colonnelli” di Mario Monicelli. L’ingresso a “Sguardi in Fortezza” costa 7 euro e dà diritto ad una bevuta del Fortezza Bar, il bar-bistrot della Quadratura dei Pisani, sempre aperto, diretto da Monica Franceschini. I biglietti sono prenotabili dal sito www.fortezzavecchia.it.

