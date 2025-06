Proseguono, dal 14 al 17 giugno, le visite guidate ai musei nazionali di Pisa

Museo delle Navi antiche, Museo nazionale di San Matteo, Palazzo Reale, Complesso Monumentale della Certosa di Calci. Prenotazioni al 324 0018050 (whatsapp)

Proseguono, dal 14 al 17 giugno, le visite guidate ai musei nazionali di Pisa anche per il mese di giugno a cura di coop. Archeologia e coop. Itinera.

Museo delle Navi antiche: un viaggio alla scoperta delle antiche navi e dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi nella zona di Pisa San Rossore, con focus sulla storia della città, sulla navigazione nell’antichità e sulla conservazione dei reperti esposti.

Quando: visite guidate sabato e domenica alle ore 15.00 e alle ore 17.00.

Costi: visita guidata € 8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 8.00 intero; €4.00 ridotto; gratis under 18)

Dove: Museo delle Navi antiche, Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa

Museo nazionale di San Matteo: un viaggio tra le opere di artisti pisani, toscani e dei maggiori maestri del Quattrocento, tra pitture, sculture, oggetti di arte sacra, scoprendo la bellezza e la storia del Medioevo e del Rinascimento, attraverso l’iconografia e le tecniche artistiche.

Quando: visite guidate sabato alle ore 15.00 ed alle 17.00; domenica ore 10.00 e 11.30.

Costi: visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18).

Dove: Museo Nazionale di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta 1, Pisa

Palazzo Reale: alla scoperta del Palazzo Reale e del suo prezioso patrimonio artistico e culturale, una finestra affascinante sulla vita di corte granducale e sull’evoluzione storica della città, con focus sulla ritrattistica, il mecenatismo e sulle tecniche artistiche.

Quando: visita guidata sabato alle ore 11.00.

Costi: visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18).

Dove: Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, Pisa

Complesso Monumentale della Certosa di Calci: alla scoperta di uno degli esempi più importanti di architettura barocca toscana, uno spaccato unico della vita monastica, caratterizzata da preghiera, meditazione e silenzio.

Quando: visite guidate sabato pomeriggio con partenza alle 14.30, 16.00 e 17.30; domenica mattina alle 9.30, 11.00 e 12.30.

Costi: Visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18)

Dove: Complesso monumentale della Certosa di Calci, Via Roma 79 , Calci (Pisa)

APERTURE E VISITE GUIDATE STRAORDINARIE

Lunedì 16 giugno

In occasione della Luminaria il museo delle Navi resterà aperto al pubblico e sarà possibile effettuare visite guidate alle ore 18.00 e ore 20.00.

Martedì 17 giugno

In occasione della Luminaria il museo delle Navi resterà aperto al pubblico e sarà possibile effettuare visite guidate alle ore 16.00 e ore 18.00.

Per partecipare

Presentarsi in museo almeno 15 minuti prima della visita.

Visite sempre garantite, numero massimo di adesioni 25 pax a turno.

Prenotazione consigliata al numero unico +39 324 0018050 (whatsapp)

Condividi:

Riproduzione riservata ©