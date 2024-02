Proseguono gli eventi a Porta a Mare

Dopo il grande successo delle iniziative dello scorso fine settimana si riparte con due nuovi eventi

A Porta a Mare, gli eventi non finiscono mai. Dopo il grande successo delle iniziative dello scorso fine settimana, dove l’ormai conosciutissimo Brocantage e la serata tributo a Riccardo Cioni hanno visto Porta a Mare sempre più protagonista dei momenti di svago dei livornesi, si riparte con due nuovi eventi.

Venerdì 23 Febbraio dalle ore 18:30, la galleria delle Officine Storiche vedrà l’esibizione dei Beatwo, un progetto musicale di tributo ai Beatles nato per ricreare la magia musicale dei Fab Four. Oltre a riprodurre in maniera fedele gli arrangiamenti delle loro canzoni, i Beatwo hanno la capacità di ricreare anche le suggestive armonie vocali che hanno reso celebre la band inglese nella storia della musica contemporanea. Attraverso la profonda conoscenza della storia dei Beatles, i Beatwo, composti da Alessio Masoni e Massimo Giovacchini, vi accompagneranno in un viaggio attraverso la musica e gli anni, regalando emozioni al pubblico di tutte le età.

Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio dalle ore 9:00 alle 21:00, l’appuntamento è con Bricolando a Porta a Mare, la nuova grande rassegna di creazioni artigianali, ideata da Porta a Mare in collaborazione con Etruria Eventi. Artigiani provenienti da tutta la Toscana, ma non solo, proporranno le proprie creazioni e mostreranno le proprie abilità, un’occasione imperdibile per cercare oggetti curiosi e acquistare pezzi unici e introvabili. Un grande progetto per la città, con esposizione all’interno della suggestiva ambientazione delle Officine Storiche nei mesi invernali ma che, nelle intenzioni degli ideatori, prevede da aprile a settembre anche l’apertura agli spazi esterni, per quello che potrebbe avere le caratteristiche e i numeri per diventare l’evento più grande della costa toscana. Porta a Mare continua ad essere un punto di riferimento importante per la città ed è pronta ad accogliere tutti i Livornesi, per vivere insieme dei momenti unici. Il Calendario eventi 2024 è in continua evoluzione. Tutte le iniziative vi aspettano sul sito, i canali social e la newsletter di Porta a Mare. Tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero.

