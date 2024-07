Proseguono le selezioni di Miss Livorno, record di iscrizioni

Numeri da record di iscrizioni per questa 34° edizione, semifinale in programma mercoledì 31 luglio a Marina di Bibbona (inizio 21,30)

Ancora due selezioni in due giorni, di nuovo in scena l’eleganza, la bellezza, la musica, la danza, lo sport e lo spettacolo: il tour di Miss Livorno 2024 sta proseguendo a ritmi serrati, con la partecipazione di tantissime ragazze che ancora una volta stanno dimostrando di apprezzare lo spirito che sta alla base della popolare manifestazione labronica (fine ultimo il divertimento in un contesto moda in grado di far emergere passioni e capacità artistiche), facendo registrare per questa 34°edizione un numero record di iscrizioni. Alla semifinale in programma mercoledi prossimo 31 luglio a Marina di Bibbona (inizio 21,30), sul palco di piazza delle Orchidee saliranno oltre quaranta “bimbe” di Livorno e provincia che si giocheranno i trenta posti a disposizione per partecipare alla finale in Terrazza Mascagni dell’8 agosto. Un numero di partecipanti da far invidia a tanti concorsi nazionali, che riporta alla memoria le partecipatissime edizioni di Miss Livorno pre-covid. In preparazione della semifinale di Marina di Bibbona, venerdi pomeriggio e sabato sera le Miss hanno sfilato al Centro Commerciale Fonti del Corallo ed in piazza Grande, ospiti del “Dollino in Piazza”. A Fonti del Corallo si è svolto il secondo appuntamento con “Moda e Miss in galleria”, con il quale le miss-modelle hanno animato per un pomeriggio negozi e piazze del centro, calandosi ancora una volta nella veste di modelle e indossatrici. Nella hall del Centro Commerciale, ben ventidue bimbe livornesi hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). Ci sono stati momenti dedicata alla musica con la partecipazione delle giovani cantanti Julia Effe e Violante Ferro, spazi coreografici curati da Livorno Danza Maestra Filippi, oltre a momenti di intrattenimento con giochi tra il pubblico. Dopo questi due appuntamenti in Galleria, c’è attesa per conoscere chi sarà la Miss Fonti del Corallo 2024: per scoprirlo, tuttavia, occorrerà attendere la sera della finale alla Terrazza Mascagni (8 agosto), quando saranno rese note le votazioni della giuria tecnica e di tutti i frequentatori del Centro (che potranno esprimere le proprie preferenze fino al 6 agosto, due giorni prima della finale). Sarà infatti sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Tutte le partecipanti di venerdi 19 e del 26 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2024” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, venerdi scorso, è stata comunque proclamata: la “Miss Shopping 2024”, quella più votata dalla giuria tecnica è risultata Sara Tamburini, diciassette anni a novembre, alta 1,72, nata a Cecina e residente a Venturina, studentessa, aspirazioni da neurologa. Segnalate ai fine della classifica per Miss BluMare, concorso nazionale della MSC al quale Miss Livorno è abbinato, anche Stella Sonetti e Arianna Bini. La sera seguente, sabato, la carovana delle Miss (questa volta si sono presentate in trenta), è approdata in Piazza Grande, ospite del “Dollino in Piazza”: un pubblico da grandi eventi ha assistito alle sfilate delle ragazze, alcune per la prima volta in assoluto in passerella. Introdotte dal “presentatore delle Miss” Alberto Bucci, show man e animatore, dapprima in abito da sera e poi con il costume ufficiale di Miss Livorno hanno calcato il “red carpet” della piazza: Giorgia Gonnelli, Gaia Petrucci, Vittoria Poltri, Flavia Falconi, Julia Mastrolonardo, Claudia Colombi, Giulia Rosella, Emily Sara Angeli, Gemma Chidini, Martina Gori, Alessia Mencarelli, Giada Barontini, Emma Arlacchi, Aurora Farabollini, Giulia Banti, Agnese Barellini, Melissa Vallini, Chiara Riccardo, Arianna Pastifieri, Giada Pistoini, Asia Murgia, Suamy Buti, Rachele Genchi, Sophia Baranouskaia, Roheinny Vasquez, Carlotta Eschiti, Giulia Meucci, Virginia Rudnicki, Greta Vilna Della Bella e Anna Bonaccorsi.

Hanno intervallato le varie uscite gli spazi musicali curati dalla giovanissima cantante Alessia Giovannoni (apprezzatissime le sue due esibizioni); sono poi intervenuti i ballerini, recenti vincitori ai campionati italiani di Rimini, della scuola di danza Starlight Dance Studio (sedi a Bibbona e Livorno) guidati da Martina Virzì e Alex Angiolini; applauditissime inoltre le evoluzioni degli allievi della palestra Zen Club di via Pera, interpreti di una Martial Art Exibition Al termine i verdetti della serata. Sono state premiate cinque Miss: Fashion Girl Il Dollino è stata nominata Greta Vilna Della Bella, Miss Sport Milano Academy Giulia Meucci, Miss Dance Eleganza Alessia Mencarelli, Ragazza Sprint Sorriso Aurora Farabollini. Vincitrice della tappa, Miss Beauty “Dollino In Piazza”, premiata dalla direzione del locale, è risultata Giorgia Gonnelli, diciassette anni a dicembre, di Cecina, alta 1,70, studentessa al Liceo Lingustico, ragazza altruista, solare, caparbia e un po’ ansiosa. Dopo il Dollino in Piazza scatterà mercoledi l’ora della semifinale: a Marina di Bibbona, in piazza delle Orchidee, con inizio alle 21,30, in una serata patrocinata dallo stesso Comune di Bibbona, tutte le miss in gara (saranno oltre quaranta) daranno vita ad uno show che permetterà di far emergere le trenta finaliste che si fronteggeranno in Terrazza Mascagni l’8 agosto prossimo. Oltre alle uscite in passerella delle ragazze ci sarà spettacolo, animato da Alby, con la partecipazione delle cantanti Francesca Lenzi e Eleonora Biancani e con le coreografie curate dalla scuola Starlight Dance Studio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©