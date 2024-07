Prove aperte con i detenuti sull’isola di Gorgona con il Coro LiberaMente

Un gruppo di coriste dirette dal maestro Cristiano Grasso si è incontrato con cadenza settimanale negli spazi della fondazione per cantare. Il maestro parallelamente ha preparato il coro di detenuti di Gorgona e i due gruppi si sono incontrati sabato con un unico scopo: cantare insieme

Sabato 29 giugno si è tenuta sull’isola di Gorgona la restituzione di un progetto durato per tutto l’anno e promosso dalla Fondazione Laviosa Ets. Un gruppo di coriste dirette dal maestro Cristiano Grasso si è incontrato con cadenza settimanale negli spazi della fondazione per cantare. Il maestro parallelamente ha preparato il coro di detenuti di Gorgona e i due gruppi si sono incontrati sabato con un unico scopo: cantare insieme.

Il coro di civili e detenuti si chiama LiberaMente, un gioco di parole per sottolineare che può esistere una mente libera da stereotipi e pregiudizi e anche perché il canto libera.

La giornata di prove aperte ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che si sono iscritti alla giornata promossa dalla Fondazione e dedicata all’incontro e al dialogo.

Da anni ormai la Fondazione porta avanti progetti di promozione sociale sul territorio strutturando progetti finalizzati all’inclusione e allo scambio.

La Fondazione ringrazia: il maestro Grasso, le coriste e i coristi detenuti, i detenuti dell’alta sicurezza che hanno realizzato graficamente la t-shirt del coro, le professoresse Bertolli e Lo Giacco, che hanno curato e realizzato il progetto, le studentesse del Liceo Niccolini Palli, la dirigente Teresa Cini e la professoressa Guidi che hanno siglato la convenzione di Pcto della scuola con la Fondazione Laviosa.

Si ringrazia tutto lo staff del carcere di Livorno e in particolare la dottoressa Radice, che coordina con la Fondazione i progetti educativi nel penitenziario. Presenti alla giornata il direttore del carcere di Livorno Renna e il presidente della Fondazione, cavaliere del lavoro Giovanni Laviosa.

