Provincia di Livorno e Fidapa promuovono il “Giorno delle carriere”

Il Cisternino di Città, ex Casa della Cultura, ora sede del LEM dove si svolgerà la giornata

La finalità dell’iniziativa è quella di favorire l’incontro tra studentesse e studenti delle scuole superiori e rappresentanti del mondo delle professioni e delle professionalità presenti nei settori pubblici e privati, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni

Nell’ambito delle attività del progetto Asterisco, per il superamento degli stereotipi di genere, mercoledì 19 aprile, con inizio alle ore 9, al Palazzo del Portuale in via San Giovanni, si svolgerà la Giornata delle Carriere, organizzata dalla Fidapa BPW Italy Sezione di Livorno. La finalità dell’iniziativa è quella di favorire l’incontro tra studentesse e studenti delle scuole superiori e rappresentanti del mondo delle professioni e delle professionalità presenti nei settori pubblici e privati, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni sulle peculiarità ed opportunità legate alle varie tipologie di lavoro.

Il progetto Asterisco è promosso dalla Provincia e finanziato, per oltre 77.000 euro, dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo. Le attività, coordinate dall’Ufficio Pari Opportunità dell’Amministrazione Provinciale, in collaborazione con Provincia Livorno Sviluppo, hanno coinvolto una serie di scuole, di ogni ordine e grado, dislocate sull’intero territorio provinciale. Le azioni realizzate, strutturate per i diversi livelli di apprendimento, sono state improntate al riconoscimento degli stereotipi di genere, ancora ben presenti nella nostra società, e al superamento dei condizionamenti che sono di ostacolo allo sviluppo armonico della personalità di bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

In questo quadro si inserisce la Giornata delle Carriere, che, in linea con i valori e i principi perseguiti dalla Fidapa – valorizzazione delle competenze e miglioramento della vita delle donne in ogni ambito della vita sociale, amministrativa e politica – vede l’adesione di numerose realtà professionali, tra le quali: Arma dei Carabinieri; Accademia Navale; Polizia Municipale e Amministrativa del Comune di Livorno; Camera di commercio; Banca d’Italia; Cna; Confcommercio; Ordine degli Avvocati di Livorno; Consiglio Notarile di Livorno; Ordine Medici Veterinari; Ordine dei Medici; Collegio Geometri; Ordine Architetti; Ordine Agronomi; Consulenti del Lavoro; Ordine Professioni Infermieristiche; Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche;Azienda Asl Toscana Nord Ovest; Ordine dei Farmacisti. Inoltre, parteciperanno rappresentanti di alcune professioni nell’ambito artistico, delle spedizioni, del commercio e dell’artigianato. L’evento è rivolto, in particolare, alle classi quarte dell’Isis Vespucci–Colombo, che saranno accompagnate dalla dirigente scolastica, Francesca Barone Marzocchi e dalle professoresse referenti Raffaella Pasquali ed Immacolata Ruocco. Un’occasione di approfondimento e confronto utile per orientarsi anche in vista delle scelte future relative alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mercato del lavoro.

Condividi: