Provincia di Livorno Sviluppo ricorda Staino con le vignette sulla sicurezza sul lavoro

Provincia di Livorno Sviluppo ricorda con alcune vignette il contributo del grande disegnatore toscano alla sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto livornese “Comunicare la sicurezza” del 2006

In occasione della scomparsa di Sergio Staino Provincia di Livorno Sviluppo ricorda il contributo del grande disegnatore toscano alla sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto “Comunicare la sicurezza” del 2006 con alcune vignette. Le attività del progetto promosso dalla Provincia di Livorno e organizzate dalla società in house dell’ente prevedevano formazione, informazione e sensibilizzazione per lavoratori, imprese, parti sociali e scuole della provincia, con l’obiettivo di accrescere la cultura della sicurezza nei giovani lavoratori. La presentazione dei risultati avvenne nella quarta “Giornata Provinciale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

“Staino, manifestando l’impegno civile che contraddistingueva il suo operato – ricorda Paolo Nanni, amministratore unico – creò per l’occasione alcune vignette sui temi della sicurezza sul lavoro e i giovani riferiti al territorio: il monumento dei Quattro Mori, i benefici del rispetto delle norme in ambiente di lavoro, i diritti dei lavoratori in azienda. L’ironia pungente e lieve di Staino affrontava gli aspetti della sicurezza collegandoli ai valori della società civile, dai diritti alle relazioni tra tutti i membri della comunità, dalla precarietà del mondo del lavoro all’immigrazione”.

