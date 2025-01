Pulizia della Panoramica con l’iniziativa L’Epifania i rifiuti porta via

L’Asd Giro Cacciucco Non solo Bike Livorno, in collaborazione con Confesercenti Livorno e il ristorante Montallegro di Montenero, organizza per lunedì 6 gennaio L’Epifania i rifiuti porta via. L’iniziativa prevede la pulizia della Panoramica (via del Tirreno) facendo una passeggiata suddivisi in più gruppi per poi accorpare tutti i sacchi raccolti in un unico punto su indicazioni di Aamps. Partecipazione gratuita. Dopodiché al ristorante Montallegro ci sarà la possibilità di acquistare un panino e una bibita. Il “famoso” panino del Pellegrino che veniva preparato per i pellegrini che passavano dal Santuario. Sacchi e guanti saranno offerti dal ristorante Porto di Mare. Adesioni entro sabato 4 gennaio tramite whatsapp al 348 3927504 o mail [email protected].

