Pulizia della spiaggia della Baia del Quercetano

Appuntamento giovedì 18 luglio, dalle 9 alle 13. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, basta presentarsi la mattina stessa dalle 8.30 alla scalinata di ingresso della baia

Giovedì 18 luglio, dalle 9 alle 13, la Baia del Quercetano di Castiglioncello sarà invasa da un esercito di pulitori armati di guanti, sacchi e buona volontà che raccoglieranno i rifiuti sulla spiaggia, tra gli scogli e sui fondali marini. L’appuntamento è organizzato da Unicoop Tirreno dopo un percorso di coprogettazione che ha coinvolto le associazioni ambientali e di volontariato locale.

Alla mattinata di giovedì partecipano: REA; 7 Perle ASD; Scuola subacquea Cala del Riccio Diving center Masterlab Rosignano; CASM Rosignano Centro assistenza e sicurezza in mare Comitato tutela Secche di Vada.

Cosa portare: guanti da lavoro, abbigliamento adeguato, scarpe comode, acqua, protezione solare. Per i subacquei che partecipano alla pulizia del fondale occorre presentarsi almeno con “Brevetto Open Water Driver” o equivalente. (Tempo massimo di permanenza in acqua: 45 minuti).

