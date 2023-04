Quality Made Travel different, Coop. Itinera capofila del progetto per il turismo “differente”

Il portale qualitymade.eu presenta tutte le imprese turistiche certificate e le loro proposte Quality Made, oltre a tutte le informazioni sul brand il suo disciplinare e i valori che rappresenta

QMnet, Quality Made Network, che attualmente porta avanti il brand Quality Made Travel different vede Cooperativa Itinera di Livorno come capofila e i partner Assonautica Nord Sardegna, CCIF Camera di Commercio Italiana a Marsiglia, CPME Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Corse, Cooperativa Dafne, Regione Toscana.

Con il nuovo progetto, che si concluderà il 30 giugno 2023, i partner hanno l’ambizione di rafforzare la rete della Community di imprese QM, potenziare la comunicazione e la diffusione del Marchio Quality Made travel different, di fornire alle imprese strumenti utili e pratici per valorizzare la propria attività e comunicarla in maniera efficace per il suo effettivo valore identitario, autentico e “differente”.

Una delle azioni chiave di progetto sarà, infatti, quella della costituzione di un cluster, composto da 55 imprese già certificate nei precedenti progetti e in via di certificazione con il nuovo. Si tratta di PMI che si identificano e si riconoscono nel marchio e che andranno a posizionarsi sul mercato turistico nazionale ed estero. L’azione cuore del progetto prevederà infatti la definizione di un piano di promo-commercializzazione che vedrà la connessione concreta tra le imprese certificate QM e la rete degli operatori turistici (tour operator) legati al settore del turismo sostenibile.

