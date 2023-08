“Quando il Teatro diventa Cinema” al Vertigo. Il programma degli eventi

Effetto Venezia è anche Teatro Vertigo. E proprio all’interno degli spazi del Teatro Enzina Conte, Marco Conte, patron dell’associazione e del centro culturale di via del Pallone, ha messo in campo una programmazione da non perdere dal titolo “Quando il Teatro diventa Cinema”. Ecco la programmazione.

CIAK SI SOGNA! Mercoledì 2 ore 21,30 circa

Fabio Ceccarini grande fisarmonicista livornese conosciuto in tutta Italia amante del cinema ha scritto questo spettacolo che consiste in una passeggiata suggestiva attraverso immagini musica e parole sui set dei film che hanno contribuito a rendere il cinema la “settima arte”.

Spigolature e aneddoti raccolti dalle testimonianze dirette degli interpreti, incastonate ad arte tra le clip più significative, accompagnate dalle colonne sonore arrangiate ed interpretate dalla sua fisarmonica ed il pianoforte del M° Davide Bertini.

Un viaggio tra i ricordi e la conoscenza, accompagnati da una meraviglia senza età.

UN PARADISO SENZA BILIARDO Giovedì 3 ore 21,30

Film di Carlo Barsotti. Presentazione di Marco Sisi.

Un film per ricordare Gianluca Favilla grande talento livornese, scomparso prematuramente nel momento del suo affacciarsi nel mondo del cinema del teatro e della TV nazionali. Memorabili le sue interpretazioni a fianco di Giorgio Fontanelli, durante le sue conferenze su Dario Fo, Favilla Ha lavorato a Livorno con il centro artistico Il Grattacielo e poi con la compagnia Spazioteatro. Ha frequentato la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman e ha debuttato nel cinema con il film Di padre in figlio diretto da Vittorio Gassman e Alessandro Gassman nel 1982. Nel 1983 è stato scelto da Michael Radford per interpretare uno dei tre italiani del film Another Time, Another Place – Una storia d’amore candidato al David di Donatello come Miglior Film Straniero e vincitore di numerosi premi in tutto il mondo. Successivamente ha lavorato per la televisione in vari film e mini serie e ha partecipato a numerosi film tra i quali Mery per sempre nel ruolo del direttore del carcere minorile Malaspina di Palermo e Il muro di gomma, entrambi di Marco Risi, Compagni di Scuola e Il bambino e il poliziotto di Carlo Verdone, Ultimo minuto di Pupi Avati, Caro Gorbaciov di Carlo Lizzani, Tempo di uccidere di Giuliano Montaldo, Quattro storie di donne di Ennio De Concini. Particolarmente rilevante, una delle sue ultime interpretazioni con Gian Maria Volonté in Una storia semplice di Emidio Greco, nel ruolo del procuratore.

Nel 1990 durante le riprese in Svezia del film Un paradiso senza biliardo diretto dal regista di origine livornese Carlo Barsotti, è stato scelto dal regista svedese Pelle Seth come protagonista del Film per la Sveriges Television Luigis Paradis vincitore del premio Miglior Film TV allo Shanghai Television Festival del 1991. È morto in un incidente stradale avvenuto sulla via Braccianense nel 1991, all’età di soli 41 anni.

I MORRICONIONS Concerto venerdì 4 ore 21,30

Un trio di musicisti che presentano un repertorio di colonne sonore esclusivamente di film italiani, Morricone, Piovani, Rota, capolavori dei maestri da Sergio Leone a Dario Argento, sullo sfondo le scene dei film sincronizzate con i brani musicali. Un effetto scenico musicale di grande impatto. Un middley continuo ed emozionante che ci fa ripercorrere la storia dei capolavori del cinema italiano.

VERTIGANZA AL CINEMA sabato 5 ore 21,30

Compagnia Vertigo e scuola di Danza Eden

Il varietà più innovativo degli ultimi tre anni della compagnia Vertigo, con la collaborazione della scuola di danza EDEN ideato e condotto dal giovane talento Leonardo Demi, attore, conduttore, cantante e regista del format Vertiganza autore dei testi con Paola Pasqui e Francesca Nobile. Con lui un cast di attori ed attrici poliedrici, in grado di tenere il pubblico incantato con personaggi comici, musica, canto, video, scene da musical. Vertiganza oltre ad avere un pubblico sempre maggiore, è stato in diretta youtube con un numero importante di visualizzazioni. Nella serata di Sabato 5 l’ultima puntata di Vertiganza di aprile è stata adattata e impreziosita da immagini cinematografiche dai musical e film messe ad arte per introdurre i brani ed i personaggi ormai cari al pubblico. In scena con Demi, Giulia Socci, Eva Donati, Axel Tonfoni, Giacomo Bahrabadi, Francesca Nobile, Gaia Volpe, Andrea Liguori, Simone Gambis. Luci Ugo Zammit audio Roberto Pacini.

QUANDO IL CINEMA E’ IMPEGNO E PARODIA Domenica ore 21,30

Due registi livornesi diversi tra loro ma dalla sensibilità e genialità molto spiccate. Si parla di Luca Dal Canto ed Andrea Camerini. In programma due corti di Dal Canto: “Il Cappotto di Lana” e “Due giorni d’estate”. Dedicati rispettivamente al poeta Giorgio Caproni e al Genio di Amedeo Modigliani. Due personaggi così cari al regista Dal Canto, da spingerlo a scrivere con Anita Galvano due sceneggiature di fantasia ma con chiari riferimenti ai due grandi artisti. Entrambi i corti sono stati realizzati a basso budget, ma hanno vinto una ventina di premi nazionali ed internazionali e sono stati acquistati da TV straniere anche oltre Europa. Nel cast attori livornesi come Lorenzo Aloi, Marco Conte, Sergio Giovannini, Simone Fulciniti, Roberta Stagno.

A seguire Andrea Camerini, vignettista de Il Vernacoliere, regista, umorista, autore televisivo per “Quelli che il calcio”, “Striscia la Notizia” presenta la sua seconda parodia, dopo “Ulissea” parodia del celeberrimo Odissea di Rossi, Ecco “Aglien” parodia di Alien di Riddley Scott. Capolavoro di fanta horror che ha terrorizzato generazioni di spettatori. Aglien è una parodia divertente e geniale di questo grande capolavoro. Anch’esso girato in “casa”, nella cantina del ristorante di famiglia di Camerini, ha sbancato al LOWEBFEST di LOS ANGELES , come miglior film, miglior regia, miglior scenografia, Andrea Camerini, miglior attore protagonista Marco Conte, miglior attore non protagonista Gianluca Beretta. Un successo oltre oceano che ha spinto la “Colorado film” di produrre il DVD tuttora in vendita sulle piattaforme internet.

