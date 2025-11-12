Quando le balene avevano le zampe, nuovo appuntamento di Giocando s’impara

Appuntamento domenica 16 novembre alle ore 16:00 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Attività per adulti e bambini dai 5 agli 8 anni. Prenotazione online tramite il link che trovate in fondo all'articolo

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera vi invitano al terzo appuntamento della nuova edizione di “Giocando s’impara”: la serie di eventi domenicali pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Questo calendario di attività offre un’occasione imperdibile per esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi e approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente. Domenica 16 novembre alle ore 16:00 si terrà il quarto appuntamento “Quando le balene avevano le zampe”. Molti milioni di anni fa, gli antenati delle balene camminavano sulla terraferma come noi. Che fine hanno fatto le loro zampe? Racconteremo questa storia esplorando la Sala del Mare, ed aiutando la Balenottera Annie a risolvere il mistero delle sue origini. A fine attività, immagineremo e proveremo a disegnare queste antiche “balene con le zampe”.

Attività per adulti e bambini dai 5 agli 8 anni.

Informazioni pratiche:

Costo: 6 € a partecipante

Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link:

https://itinera.link/giocando

Note di partecipazione:

Ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto/a, con un rapporto massimo di un adulto/a ogni tre bambini/e. Non perdete l’occasione di trascorrere delle domeniche speciali, all’insegna della curiosità e del divertimento, in “Giocando s’impara” vi aspetta al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo!

Per informazioni:

Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00

[email protected]

0586.266711

