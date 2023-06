Quando lo spettacolo diventa magia: omaggio a Garinei e Giovannini

Nel 1944 quando Roma era ancora occupata dagli americani, due giovanotti magri e in bolletta ma con in testa una sfrenata fantasia iniziarono a farci sognare con i loro “sketch” pieni di allegria, le loro canzoni piene di spensierata armonia e i loro testi colmi di impareggiabile simpatia: Pietro Garinei e Sandro Giovannini erano destinati a divenire la colonna portante della commedia musicale italiana.

L’anima delle loro canzoni continua ad ergersi con straordinaria vitalità, l’abilità descrittiva dei sentimenti, delle emozioni, delle ricchezze e delle povertà di questo secolo, delle paure e delle angosce, ma anche delle speranze e dei sogni degli italiani, resteranno per sempre scolpite in quei pregevoli versi ornati dalle splendide melodie degli eccelsi musicisti chiamati da “G.& G.” ad arricchire l’atmosfera delle loro memorabili avventure.

Il 1960 è l’anno della svolta: viene affidata a Garinei e Giovannini la gestione del teatro Sistina di Roma con una illuminata conduzione, artistica ed imprenditoriale, che è durata fino al 2006, anno della scomparsa di Pietro Garinei. In questi 46 anni il Sistina è diventato sicuramente il più importante teatro leggero italiano conosciuto in tutto il mondo. Una fama dovuta agli spettacoli presentati, un indovinato mix di novità italiane e straniere e grazie alla incessabile ed insuperabile attività di Garinei e Giovannini che in questi anni hanno regalato al teatro (non solo italiano) capolavori come Aggiungi un posto a tavola, Rugantino, Rinaldo in Campo, Il giorno della tartaruga, Un paio d’ali, Alleluja brava gente. Spettacoli rappresentati in oltre 45 paesi in tutto il mondo e che sono stati tradotti in 16 lingue. Il Teatro Sistina è stato definito, il teatro di rivista per eccellenza.

Tutto questo sarà presentato sabato 1 luglio alle 21.30 a Estate a Villa Trossi ( via Ravizza 76 Livorno) a cura della Compagnia Lirica Livornese in collaborazione con Roberto Napoli, una serata musicale dedicata al mondo della Rivista, della Commedia musicale e del musical con la partecipazione di Annalena Lombardi, raffinata artista, star del teatro Sistina che per tantissimi anni ci ha lavorato a fianco dei più grandi attori del calibro come Sandro Massimini e Saverio Marconi, Matteo Micheli comico di grande verve insieme al tenore Massimo Gentili, la soubrette Paola Pacelli e Marco Trovato, accompagnati da Stefania Casu. Nel corso della serata sarà consegnato il premio Musical a Maurizio Giambini , che per oltre 40 anni ha prodotto commedie musicali con la Compagnia La Mansarda insieme a Mario Botteghi. Conduce la serata Franco Bocci attento conoscitore di questo genere di spettacolo. Posto unico 10 euro per info e Prenotazioni: 3385081221 oppure 339.7768203. I biglietti sono disponibili un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria di Villa Trossi ingresso da Via Ravizza 76.

