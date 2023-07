Quarta settimana di spettacoli a Garibaldissima



Quarta settimana di spettacoli per Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi. La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Tre i nuovi spettacoli in cartellone che, come di consueto, vanno in scena il martedì, il mercoledì e il giovedì sul palco di Piazza Garibaldi.

Martedì 11 luglio, ore 21.30

“ANDY & MELISSA”, il carteggio di una vita

Con Luca Salemmi, Lara Gallo, Dimitri Grechi Espinoza

Con una garbatezza ormai desueta, due persone attraversano la loro esistenza tenendosi per mano. Un uomo e una donna si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre e comunque conservando un fortissimo bisogno reciproco. Andy e Melissa custodiscono gelosamente la chiave del loro affetto coltivandolo come il fiore all’occhiello della loro vita. Tutto in una penna, delicata appendice di ciò che di più intimo gli uomini possiedono; nel suo inchiostro l’inarrivabile valore di un rapporto epistolare mantenutosi intatto sin dall’infanzia. Andy, timido, portato alla riflessione; Melissa, di famiglia ricca, vivace, dispettosa e fin troppo disinvolta. Le loro vite prendono direzioni diverse ma il carteggio continua a tenere vivo il loro legame. Un legame dal sapore maledettamente ostinato e irriducibile ed al contempo straordinariamente tenero e romantico in quell’oceano di parole, adagiate su missive ignare della fatica, a declinare un alfabeto appassionato e grezzo come un diamante, dolce ed intimo come una carezza. “Andy & Melissa”, il carteggio di una vita” regala esattamente questo: passione, purezza, tenera intimità, rendendo pienamente il senso dei momenti indimenticabili di una lunga ed inesplicabile storia d’amore. Che durerà per la vita. Ed oltre.

Mercoledì 12 luglio, ore 21.30

ELISA ARCAMONE – EMANUELE MODESTINO LIVE

Blues, rock, pop, tutto mescolato insieme con un’interprete straordinaria e una chitarra strepitosa.

Giovedì 13 luglio, ore 21.30,

DANIELE RACO – CABARET

Personaggio di Zelig, Daniele Raco è uno dei migliori monologhisti comici italiani. Sul palco è energia pura. Assistere ad un suo spettacolo è un’esperienza totale. Dicono di lui: Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre. Vorrebbe essere Bernie Mac ma è americano come Nando Moriconi. Definirlo con una sola parola è riduttivo, la più ricorrente è risultata essere “Grasso” lui ride e ci fa su un libro. Altri lo vogliono “Pigro” lui torna in palestra e a 40 anni si trasforma in pro-wrestler. All’accusa di non sapersi vestire risponde di non riconoscersi nella moda. La verità è che mangia male e ha spesso lo stomaco in cattivo arnese, ha mille pensieri tutti insieme, prende fuoco con estrema facilità. L’altra parola spesso usata per definirlo è “Vero”. Daniele è uno che non le manda a dire. Odia i fighetti, i finti intellettuali, i depravati, lo spreco del talento, l’assenza di talento. Daniele è giovane e vecchio al medesimo tempo e riesce a farsi capire da tutte le generazioni. In TV ci va col contagocce, chissà mai perché. Lui ci patisce ma alla fine sa che è dal vivo che si vede il vero stand up comedian e lui da vero comedian di razza ama visceralmente il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere. A Garibaldissima farà scintille.

