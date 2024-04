Quattro giorni di eventi per i 100 anni del Silos Granario

Dal 2 al 6 maggio un volume, uno spettacolo teatrale, la mostra fotografica Photo Silos organizzata da Annalisa Gemmi, e visite guidate. Ad un secolo di distanza la società pubblica Porto Immobiliare, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale celebrano il recente recupero del silo promuovendo una serie di eventi

Costruito tra il 1921 ed il 1924 all’interno del porto di Livorno, è uno dei primi edifici in cemento armato realizzati in Italia ed è uno dei quattro nel Paese insieme a quelli di Genova, Napoli e Civitavecchia. Compie 100 anni il Silos granario, uno dei simboli della storia e dell’economia della città, inaugurato il primo maggio 1924. Ad un secolo di distanza la società pubblica Porto Immobiliare, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale celebrano il recente recupero del silo promuovendo una serie di eventi in programma dal 2 al 6 maggio.

IL PROGRAMMA

Il primo appuntamento è per giovedì 2 maggio alle ore 16 al Terminal Crociere: alla presenza delle istituzioni verrà presentata la pubblicazione in due volumi ‘Il Centenario del Silos. La storia. Il futuro’, a cura dell’associazione Livornese Storia Lettere e Arti, dedicata a questo edificio simbolo, fra passato e presente. Sarà inoltre illustrata la mostra archeologica ‘Viaggiare per mare nell’antichità’, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, che contiene anfore etrusche e romane risalenti al periodo tra il V secolo a. C. ed il IV sec. d. C. Venerdì 3 maggio alle ore 18,30 al Silos si terrà, invece, lo spettacolo teatrale ‘Rooms by the Sea’ (ideazione e concertazione Gregorio Bottonelli, a cura di Associazione Radice AR). Sabato 4 maggio dalle 10 alle 20 il Silos ospiterà la mostra fotografica ‘Photo Silos’ (organizzata da Livornononstop, a cura di Annalisa Gemmi e di cui parliamo nel capitolo qui sotto) con gli scatti del concorso dedicato all’edificio, cui hanno partecipato oltre 60 fotografi. Sabato, inoltre, saranno organizzate visite guidate al Silos e alla mostra archeologica, dalle 9.30 alle 12.30 a cura dell’associazione Guide Labroniche e dalle 16 alle 19.30 a cura di Agave Servizi. Lunedì 6 maggio alle ore 17, infine, l’associazione Guide Labroniche presenterà ai docenti delle scuole livornesi la mostra archeologica, per future visite da parte degli studenti.

UN PO’ DI STORIA

Il Silos era adibito allo stoccaggio delle merci ed è rimasto attivo fino agli anni ’80. Divenuto in seguito inutilizzabile, è rimasto chiuso per oltre trent’anni prima di essere riaperto nel giugno 2021, dopo un progetto di riqualificazione e ristrutturazione, grazie al lavoro della Porto Immobiliare, società partecipata dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Oggi è uno dei migliori esempi di archeologia industriale e collocato in un ampio progetto di valorizzazione di aree e beni gestiti dalla Porto Immobiliare, per una rinascita del compendio Sgarallino in cui il Silos si inserisce.

PHOTO SILOS, TRE MOSTRE FOTOGRAFICHE IN UNA

Il 4 maggio dalle 10 alle 20 prenderà vita, all’interno dello storico Silos Granario, uno degli eventi più attesi prima di inizio estate: tre suggestive mostre che si terranno contemporaneamente in un unico giorno. Tre mostre, ma anche videoproiezioni e suggestive musiche che vi faranno vivere una bella emozione! Non prendete impegni quindi, perché sta per arrivare il primo grande evento organizzato da Livorno nonstop! a cura di Annalisa Gemmi con le musiche di Giacomo Guerrini. Un evento per il quale gli organizzatori ringraziano Lorenzo Riposati amministratore unico di Porto Immobiliare srl, l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Camera di Commercio Maremma e Tirreno.

Tre mostre, videoproiezioni e musiche che porteranno lo spettatore indietro e avanti nel tempo, in un unico spazio! Nella prima esposizione, dal titolo, “Photo silos“, saranno esposte le fotografie dei 65 partecipanti al concorso “Vinci la copertina di Livorno nonstop…e nonsolo”. Si ricorda che ai primi tre classificati verrà stampata la propria fotografia su un formato rigido 70×100 cm oltre che a ricevere un cofanetto contenente un libro sul Silos, i successivi classificati, avranno in regalo10 libri su arcano del mare su Livorno. Per tutti gli altri partecipanti un volume Livorno edito da nuovi studi livornesi. La premiazione si terrà alle ore 18.45. La seconda mostra “Silos soul” è un’eccezionale esposizione fotografica realizzata da alcuni dei più conosciuti fotografi presenti sul territorio livornese. Esporranno infatti i fotografi; Andrea Dani, Marco Grassi, Paolo Bonciani, Giovanni La Francesca, Stefano Gelli, Alessio Vallese, Francesco Luongo, Alessio Sposini, Roberto Bartolini, Filippo Boccini e Athos Rosini. La terza esposizione dal titolo “Silos storico” vede la partecipazione di Foto Novi, che per l’occasione porterà all’interno dei locali del Silos dei rari e unici scatti aerei del Silos.

Oltre alle tre mostre, le suggestive videoproiezioni, che saranno trasmesse sui due lati interni del Silos, con le immagini fotografiche dei fotografi partecipanti al concorso e gli scatti dei fotografi professionisti. Non mancherà la musica: la sonorizzazione infatti è a cura del musicista Giacomo Guerrini, che per l’occasione diffonderà negli storici spazi del Silos una sua melodia creata appositamente per questo evento. Sempre Guerrini si esibirà in una personale performance durante lo svolgersi della mostra. Durante la mostra si terranno inoltre delle visite guidate alla mostra di reperti archeologici al Terminal Crociere e al Silos Granario. A cura di Associazione Guide Labroniche, con orario 9.30-12-30, per le prenotazioni è possibile contattare il n. di telefono 347 2718655 oppure scrivendo all’e-mail: [email protected]. E a cura di Agave Servizi dalle 16.30 fino alle 19.00, prenotazioni al numero di telefono 348 0404516, oppure scrivendo una e-mail a: [email protected]

Di seguito tutti i nomi dei partecipanti all’esposizione fotografica PHOTOSILOS:

Benedetta Cherici, Carolina Romani, Vito Manfrè, Roberto Fossi, Marzia Bandoni, Luca Misuri, Andrea Gasparri, Lorenzo Marzuoli, SandraStella Gimigliano, Roberto Bazzuoli, Laura Bartolini, Veronica Socci, Giulia Corsetti, Susanna Pignatelli, Maddalena Tattanelli, Federica Barghigiani, Gabriele De Santis, Paolo Barontini, Claudio Migliori, Giorgio Zalum, Eleonora Salvadori, Barbara Bianchin, Fabio Bellini, Andrea Benassi, Luisa Bertolini, Laura Plataroti, Andrea Vadacca, Gabriele Giorni, Anna Bernardoni, Riccardo Bonaccorsi, Martina Chiappari, Veronica Capperi, Ilaria Manente, Virginia Florenzani, Simone Mantia, Massimo Brachini, Francesca Rossi, Laura Bolognesi, Giacomo Guerrini, Marina Ciriaci, Martina Corradi, Ilaria Balestri, Michela Piccinotti, Carlo Damari, Silvia Casini, Franco Mantia, Francesca Filiberto, Roberta Razzauti, Arianna Nosellotti, Roberto Giannattasio, Debora Marazzato, Alessandra Tocci Bomarsi, Silvia Ribechini, Bianca Tomer, Monica Baldi, Eliana Simoni, Aldo Petrini, Donatella Bini, Maria Pascarella, Catia Beni, Rita Bolzonella, Paolo Damari, Claudio Citti, Nicola Martelloni, Marco Mainardi, Oscar stasi e Eleonora Commone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©