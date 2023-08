Quattro livornesi alla finale nazionale di Miss Reginetta D’Italia

Una curiosità? Tutte e quattro le ragazze frequentano il Liceo Cecioni. Rappresenteranno la Toscana alle finali nazionali del concorso e saranno le protagonista del reality televisivo “Queen Mood” che andrà in onda su 7Gold

È stata un successo la finale regionale di Miss Reginetta D’Italia, in uno Chalet della Rotonda gremito dal pubblico (sold out i tavoli disponibili per le cene), con molti giovani seduti sui muretti per assistere allo show e oltre 13mila persone a seguire la diretta sulla pagina TikTok di Hash Eventi, 16 bellissime ragazze Toscane (più precisamente provenienti dalle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia), intervallate dalle esibizioni musicali di Giorgio Leoni in arte Gioen, Sara Socci in arte Etèsia e Carola Cuneo, sono sfidate per accedere alle finali nazionali. Il palco ha dato il suo verdetto e saranno quattro ragazze livornesi a vivere questa avvenuta da sogno, che potrebbe lanciare la loro carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Alle finali nazionali di Miss Reginetta D’Italia, infatti, alle prime classificate vengono garanti contratti di lavoro come modelle e fotomodelle, più la partecipazione come comparse in alcune produzioni cinematografiche, basti pensare che fra gli ospiti presenti alla finale di questa edizione fra tanti ci saranno Massimo Boldi e Manuela Arcuri. La reginetta Toscana 2023 è Anna Cataldi, 17 anni biondissima con gli occhi azzurri, soprannominata “la barbie” in senso affettuoso dalle altre concorrenti. Grande amante degli animali, sogna di viaggiare in tutto il mondo e di entrare nel settore della moda e dello spettacolo. Medaglia d’argento per Anna Scotto, 16 anni a settembre, capelli castani ed occhi verdi. Le piace giocare a tennis e leggere libri, il suo sogno nel cassetto è diventare un ostetrica.

Ultimo gradino del podio per Vittoria Gai, 17 anni compiuti pochi istanti dopo la premiazione, la giovane inoltre è stata eletta anche Miss delle Miss, cioè la ragazza più votata dalle partecipanti stesse. L’ultimo pass valido per le finali nazionali, lo strappa Emma Capannini (eletta anche Miss Chalet Della Rotonda) per lei invece 17 anni compiuti proprio ieri, un bellissimo modo di festeggiare il compleanno per entrambe le giovani. Una curiosità interessate su queste 4 ragazze? Tutte frequentano il Liceo Francesco Cecioni. Le prime 4 classificate rappresenteranno dunque la Toscana alle finali nazionali e saranno le protagonista del reality televisivo “Queen Mood” che andrà in onda su 7Gold, le finali si svolgeranno a Riccione dal 27 agosto al 3 settembre (data della finalissima), dove per l’intera settimana le vincitrici saranno ospiti degli organizzatori del concorso, per loro inoltre anche svariati premi fra cui gioielli di Pandora, targhe celebrative, shooting fotografici, fiori, il libro “Alexander Roosh e la leggenda di Jack lo squartatore” dell’autore livornese Leonardo Fusco e altri premi tecnici. Durante la serata sono state assegnate anche le seguenti fasce sponsor:

– Viola Nardi è Miss Hash Eventi, scelta direttamente dagli organizzatori dell’evento.

– Erika Lago è Miss Garage Rock, scelta dai presentatori della serata, David Dell’Omodarme e DebBlood, che regaleranno alla ragazza una esperienza indimenticabile, infatti, Erika parteciperà con il duo a un programma televisivo.

– Giorgia D’Agostino è Miss Dadi Rent noleggio gommoni e brache.

