Quattro spettacoli imperdibili con “TUA” al Cinema Teatro 4 Mori

di Sofia Mignoni

TUA è un progetto che vuole coinvolgere tutti i cittadini livornesi amanti del teatro contemporaneo (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare il programma). Per quattro domeniche, il prossimo autunno-inverno, andranno in scena altrettanti spettacoli premiatissimi: Every Brilliant Thing, Overload, Non Tre Sorelle e La Merda. Tutti gli spettacoli saranno in programma alle 17.30, per maggiori informazioni basterà contattare la biglietteria del Cinema Teatro i 4 Mori (al numero: 342-543.12.47).

Giovedì 27 giugno, al Cinema Teatro i 4 Mori è stata presentata “Tua, il Teatro che parla di te, qui e ora”, la nuova rassegna dedicata al teatro contemporaneo organizzata da Pilar Ternera/NTC in collaborazione con Cinema Teatro i 4 Mori. Il programma si sviluppa in quattro imperdibili appuntamenti con produzioni premiate per la loro eccellenza e rilevanza.

“Il progetto partirà quest’inverno e siamo molto orgogliosi – spiega Serena Cassarri, direttrice del Cinema Teatro i 4 Mori – L’idea è nata per caso da una telefonata e questa collaborazione vuole essere l’esordio di un lungo percorso insieme. Vogliamo far rinascere la buona cultura e la buona arte. Abbiamo deciso di tenere nel periodo estivo questa conferenza, anche se il primo appuntamento sarà a novembre, perché vogliamo partire con una campagna per pubblicizzare gli abbonamenti. Dall’1 agosto sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli: la biglietteria, presso il Cinema Teatro i 4 Mori, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, oppure si potranno effettuare prenotazioni al 342 5431274, andando successivamente a ritirare i biglietti presso l’Arena Fabbricotti”.

“È una delle iniziative di cui sono più soddisfatto – afferma Simone Lenzi, Assessore alla Cultura – finalmente a Livorno arriva il contemporaneo. Il Teatro 4 Mori finalmente si sta riprendendo, grazie sicuramente anche alla sua direttrice”.

“Mi è sembrato naturale condividere con Serena e con questo spazio la voglia di raggiungere nuovi pubblici, spero vivamente che vengano tanti giovani – continua Alessia Cespuglio, attrice Pilar Ternera/NTC e ideatrice del progetto – Tutte queste proposte le aspettavo da tempo, avrei voluto che il contemporaneo ci fosse anche quando ero adolescente”.

“Il titolo non è un acronimo, ci serviva un nome che simboleggiasse un dono che vogliamo fare alla città – conclude Francesco Cortoni, direttore artistico del progetto – Il nostro obiettivo è colmare i vuoti con nuove proposte trasversali per avvicinare nuovi pubblici, unirli e stimolarli. Gli spettacoli sono molto diversi tra loro, tuttavia tutti riescono ad inserirsi perfettamente nel contesto contemporaneo. Il progetto verrà inaugurato domenica 10 novembre dallo spettacolo Every Brilliant Thing di Filippo Nigro, un inno alla gioia di vivere e alle cose per cui vale la pena di vivere; domenica 26 gennaio verrà presentato Overload dal Teatro Sotterraneo, uno spettacolo premiatissimo che lavora molto sulla sovrapposizione di segni video, canto dal vivo, performance. Poi abbiamo fatto una scelta molto interessante, sto parlando dello spettacolo Non tre sorelle, prodotto dal Teatro Metastasio, che andrà in scena il 16 febbraio. È uno spettacolo che si è interrogato su come la guerra russo-ucraina potesse influenzare il teatro e l’abbiamo scelto anche per comunicare con il territorio, a Livorno è infatti presente una comunità ucraina importante. Infine l’ultimo spettacolo, che verrà presentato il 9 marzo, è La Merda di Silvia Gallerano, uno spettacolo che da dodici anni riscuote un successo notevole ed è sempre molto attuale”.

