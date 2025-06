Quattro talenti del Conservatorio Mascagni all’Expo di Osaka

Congratulazioni ai livornesi Alessandro (violinista), Francesca (soprano), Matteo (fagottista) e Lorenzo (compositore). I quattro giovani saranno protagonisti dell’opera “L’ebrezza del volo” nel padiglione Italia

di Giulia Bellaveglia

Il Conservatorio Pietro Mascagni porta le sue eccellenze all’Expo di Osaka. L’istituto livornese parteciperà, con quattro giovani musicisti, all’opera lirica in forma di concerto “L’ebrezza del volo” – un’opera corale di circa 45 minuti che mette in rete esperienze e talenti da tutta Italia, con la partecipazione di oltre 40 tra studenti e docenti in ambiti che vanno dalla composizione alla regia, dal canto alla scenografia digitale – che debutterà in prima assoluta mercoledì 17 settembre 2025 nel padiglione Italia. Il progetto, promosso e coordinato dal Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, coinvolge 15 conservatori italiani e oltre 40 tra studenti e docenti. Tra questi, spicca proprio il Mascagni, secondo solo al capofila veneziano per numero di partecipanti selezionati. A rappresentare Livorno saranno Alessandro Arieti (violinista), Francesca Mercadante (soprano), Matteo Michelini (fagottista) e Lorenzo Petrizzo (compositore). “Essere scelti per rappresentare l’Italia – dice Petrizzo – in un contesto come l’Expo è un onore immenso. Per noi che lavoriamo spesso nell’astrazione, sapere che la nostra musica sarà eseguita davanti ad un pubblico internazionale è qualcosa di incredibile”. Anche Arieti, spalla dell’ensemble orchestrale, racconta la sorpresa della selezione. “Non mi aspettavo nulla. Ho inviato il curriculum e qualche tempo dopo ho ricevuto la notizia. È stato emozionante. Ringrazio il Mascagni per le tante occasioni che mi hanno permesso di crescere, come la recente prima al Teatro Goldoni”. L’entusiasmo è condiviso anche da Mercadante, soprano. “Essere stata scelta tra tanti candidati – afferma – è motivo di grande orgoglio. Non vediamo l’ora di cominciare: sarà una grande avventura e daremo il massimo per onorare questa opportunità”. “Le aspettative sono alte – aggiunge Michelini – ma anche la voglia di affrontare una sfida come una prima assoluta. È un’occasione irripetibile”. Il percorso verso Osaka prevede una residenza artistica a Venezia da lunedì 7 luglio per le prove. Poi, ad inizio settembre, nuove sessioni di prova e regia, sempre a Venezia; infine, il 17 settembre, il tanto atteso debutto all’Expo di Osaka. Il presidente Emanuele Rossi ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Essere presenti in una manifestazione internazionale – spiega – significa mostrare il meglio del nostro Paese. Il merito è dei nostri alunni, ma anche dei docenti che garantiscono una formazione di altissimo livello”. “Livorno – ricorda il direttore Federico Rovini – è il secondo Conservatorio per numero di studenti coinvolti. Petrizzo firma il finale dell’opera, Arieti sarà primo violino, Mercadante si è distinta tra decine di cantanti e Michelini tra i migliori fagottisti”.

