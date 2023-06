“Quel giorno di Aprile”, per non dimenticare la strage del Moby Prince

La performance apre una riflessione su quanto un terribile episodio della nostra memoria collettiva abbia inciso sulla nostra memoria intima e privata. “Quel giorno di aprile” è il 10 aprile 1991, giorno della strage del Moby Prince

Associazione TodomodoMusic- All presenta domenica 18 giugno, dalle 20,30 in poi, all’interno degli Hangar Creativi “Quel giorno di Aprile – una performance per ricordare”, la restituzione di due laboratori condotti rispettivamente da Alessia Cespuglio (scrittura e teatro) e Valerio Ianitto (musica) in occasione del progetto “Creative Living Lab”, che ha come capofila l’associazione giovanile “Oltre” di Livorno, ed è risultato vincitore del bando del Ministero dei Beni Culturali collocandosi al primo posto in assoluto nella graduatoria composta da 52 realtà artistiche/culturali provenienti da ogni parte d’Italia.

I laboratori prevedevano un percorso di drammaturgia e messa in scena condotto da Alessia Cespuglio e un percorso musicale diretto da Valerio Ianitto che ha portato ad una sonorizzazione che utilizza field recording realizzati facendo suonare strumenti e oggetti di uso quotidiano negli Hangar Creativi.

TodomodoMusic-All da tanti anni opera sul territorio cittadino e anche in questa occasione conferma la sua vocazione. I due laboratori si uniscono in questa performance conclusiva aprendo una riflessione su quanto un terribile episodio della nostra memoria collettiva abbia inciso sulla nostra memoria intima e privata. “Quel giorno di aprile” è il 10 aprile 1991, giorno della strage del Moby Prince.

L’installazione video di Attilio Zavatta, ideatore di “Documenta23” progetto dell’Associazione. Effetto Collaterale, parte dal lavoro più ampio presentata ad aprile in occasione dell’anniversario della strage, al Cisternone nella quale si alternavano immagini di archivio a foto di cittadini in momenti quotidiani del 1990, donati al progetto a seguito di una “chiamata alla memoria” alla quale hanno risposto decine di cittadini.

L’installazione Immersiva e site-specific ideata da Zavatta per questo evento non solo vuole essere un collante emotivo tra la parte musicale e la parte teatrale ma offrire una nuova chiave di lettura del progetto.

I testi della performance sono stati scritti dagli stessi partecipanti del laboratorio di drammaturgia e ritraggono alcuni momenti intimi di cittadini in “quel giorno di Aprile”. Persone comuni, non direttamente coinvolte nella tragedia, assorte nella vita di tutti i giorni, impegnati nella loro giornata, nelle loro riflessioni finché questo terribile evento ferma tutto, ferma i pensieri, sospende i respiri diventando per tutti un feroce ricordo collettivo. Una ferita che da 32 anni non accenna a rimarginarsi.

Una performance per continuare a ricordare le vittime e a sostenere i loro familiari che aspettano da anni ancora tante, troppe risposte.

La performance è dedicata a tutte le vittime e a tutti i familiari della strage del Moby Prince, alla forza e la determinazione di Loris Rispoli dell’Associazione 140 Familiari delle vittime del Moby Prince e alla memoria di Angelo Chessa, scomparso un anno fa, dell’ass.10 aprile- Familiari Vittime Moby Prince Onlus.

Regia Alessia Cespuglio, direzione musicale Valerio Ianitto, installazione video Attilio Zavatta, Poesia Simonetta Filippi.

Con: Isa Mentessi: voce; Massimo Ruberti: carillon, synth, loops, radioline; Valerio Ianitto: field recording, loop resample, modular synth; Emiliano Polese;Valentina Baccelli; Loredana Donadio; Betty Lorini; Monica Virgili; Maria Teresa Raimo; Silvia Lenti; Veronica Angelica Niccolini, Luigi De Bartolo.

Ingresso libero

