“Questione di Genere” sul palco de “Il Grattacielo”

Venerdì 20 maggio alle 21 torna il teatro d'autore sul palcoscenico del Centro Artistico Il Grattacielo: lo spettacolo è “Questione di Genere” scritto, diretto e interpretato da Eleonora Zacchi. Insieme a lei Riccardo De Francesca

L’azione ha luogo in uno studio radiofonico, dove due speakers danno vita ad un programma dedicato alla figura della donna nel tempo. Tra in “onda” e “fuori onda” i due attori raccontano la storia di una donna comune, come ce ne sono tante, separata coi figli a carico, lavoratrice. «Uno spettacolo – spiega Zacchi – per il quale era prevista una tournée prima della pandemia. Ora riprende: la mattina del venerdì per le scuole e la sera aperto a tutti. Una commedia brillante, che ha vinto il premio “Silvano Ambrogi” ed è stata pubblicata. Un modo per parlare di donne, per raccontare problematiche che si legano all’attualità, in maniera divertente. Sul palco ci divertiamo. E che possa essere l’inizio di un estate che si annuncia per noi ricca di eventi». Le musiche sono di Alessio Colombini. Nel biglietto della rappresentazione serale c’è compresa una bevuta. Per informazioni e prenotazioni [email protected], oppure chiamare il numero 340/7550530.