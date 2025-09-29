Raccontami una storia in Fortezza Nuova

Quattro appuntamenti per bambine e bambini con laboratori tra letteratura, arte e divertimento dedicati alla lettura

Si aprirà sabato 4 ottobre il programma di “Raccontami una storia. Libri, musica e giochi in

Fortezza Nuova”, quattro appuntamenti per bambine e bambini con laboratori tra letteratura, arte e divertimento dedicati alla lettura. Fino all’8 novembre, nella Sala degli Archi all’interno della Fortezza Nuova, a Livorno, verranno presentati quattro libri pubblicati recentemente da Sillabe, ma non si tratterà di semplici presentazioni davanti al pubblico: ogni appuntamento – sempre di sabato, a partire dalle 15 – sarà infatti arricchito da un’attività o un gioco per i più piccoli. Il progetto è nato dalla collaborazione tra la casa editrice Sillabe, una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte e impegnata da quasi trent’anni fra editoria e merchandising, e la società Fortezza Village, che gestisce la Fortezza Nuova. Sabato 4 ottobre alle ore 15 sarà presentato il libro illustrato “Gio e Fattori”, nato dalla passione di Giovanni Fattori per i cappelli e pubblicato in occasione della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, attualmente in corso al Museo Fattori di Livorno. Nel testo – attraverso gli occhi e la sensibilità di una ragazza di 12 anni, Blu Sinatti, accompagnata dalle illustrazioni di Ilaria Manetti – uno dei cappelli preferiti di Giovanni Fattori diventa simbolo

di quanto sia importante non fermarsi alle apparenze. Durante l’appuntamento in Fortezza Nuova, l’autrice sarà intervistata da Elaide Garufi, la15enne che a maggio ha organizzato a Livorno il Démadé Festival, il primo festival di letteratura per ragazzi e ragazze. La giornata sarà arricchita da un laboratorio creativo con l’artista Matteo Giuntini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©