“Racconti a Tempo di Musica”: il nuovo libro di Giuseppe Di Palma debutta al Goldoni

Appuntamento mercoledì 3 dicembre alle 18 al Teatro Goldoni. All’incontro, introdotto da Paolo Noseda, responsabile della Stagione Sinfonica del Goldoni e presidente del Circolo Masini, parteciperanno due ospiti d’eccezione: Emanuele Gamba, direttore artistico del Goldoni, e Mario Menicagli, maestro d’orchestra e compositore

Una Livorno elegante, silenziosa, lontana dagli stereotipi e dalle cartoline folcloristiche. Una città che respira musica, la lascia scorrere tra le strade e la affida ai suoi personaggi. È questo lo scenario in cui prende vita “Racconti a Tempo di Musica”, il nuovo libro di Giuseppe Di Palma, edito da MediaPrint Edizioni, che sarà presentato mercoledì 3 dicembre alle 18 al Teatro Goldoni, Sala Mascagni.

All’incontro, introdotto da Paolo Noseda, responsabile della Stagione Sinfonica del Goldoni e presidente del Circolo Masini, parteciperanno due ospiti d’eccezione: Emanuele Gamba, direttore artistico del Goldoni, e Mario Menicagli, maestro d’orchestra e compositore. Sarà presente anche l’autore.

Sette storie, un’unica partitura emotiva – Il libro raccoglie sette racconti diversi ma legati dallo stesso respiro: quello della musica. Di Palma gioca con i generi, cambia prospettiva, alterna ironia e malinconia, ma tiene sempre tra le dita un filo comune. I personaggi si sfiorano, tornano, riappaiono dove meno te lo aspetti, come accade nella vita quando qualcuno sparisce per un po’ e poi torna a bussare.

La Livorno descritta nei racconti è una città discreta, più intima che urlata, lontana dai cliché. Una Livorno contemporanea che non vive di vernacolo, ma di emozioni sottili, come un accordo musicale che sta per essere suonato.

Musica che guida, accompagna, trasforma – Nei racconti la musica non è un semplice sfondo: è un personaggio aggiunto, a volte il vero motore delle vicende. Per questo l’autore ha inserito QR code che permettono ai lettori di ascoltare i brani citati e immergersi completamente nelle atmosfere delle storie.

Ogni racconto porta nel titolo un numero, un dettaglio nato quasi per gioco ma divenuto un elemento distintivo, un richiamo alla formazione matematica dell’autore. A legare ulteriormente le storie sono i personaggi ricorrenti, protagonisti in un racconto e semplici comparse in un altro, creando una rete di rimandi che avvicina la raccolta a un piccolo universo narrativo condiviso.

Racconti come serate davanti al camino- Nella prefazione, Di Palma ricorda come la brevità di un racconto richieda la stessa dedizione di un romanzo. E la sua raccolta sembra voler recuperare proprio quella dimensione semplice e intensa del racconto orale, come le storie di un tempo narrate la sera, a famiglia riunita.

“Racconti a Tempo di Musica” è disponibile nelle librerie Feltrinelli e Coop e sui principali store online (Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria e Librerie Coop).

Una lettura leggera e sorprendente, capace di emozionare senza alzare la voce. Come una musica che rimane in testa molto dopo l’ultima nota.

