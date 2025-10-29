Racconti di Altre Danze agli Hangar Creativi con il nuovo progetto Articolo 33

Articolo 33 si inserisce in un calendario più ampio di eventi performativi promosso sul territorio in dialogo con Danze di Cortile e il Festival Racconti di Altre Danze, entrambe organizzate da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti

Questa nona edizione del Festival Racconti di Altre Danze si arricchisce di un nuovo progetto dal titolo Articolo 33 che si terrà agli Hangar Creativi l’1 e il 2 novembre.

Articolo 33 si distingue per la sua vocazione sperimentale e per il coinvolgimento diretto di artisti del territorio, che operano a livello nazionale e internazionale ma mantengono un legame attivo con il tessuto culturale locale.

“Il titolo di questo progetto – spiega Chelo Zoppi – nasce dall’articolo 33 della Costituzione Italiana che fra le altre cose dichiara il libero insegnamento dell’arte e della scienza. La richiesta di fare questo progetto agli Hangar è venuta in seguito al fatto che il Ministero della Cultura aveva annullato il finanziamento a noi come festival e ad altri sette festival come il nostro che sono di taglio contemporaneo, incentrati sulla ricerca e sulla sperimentazione. Con questo progetto abbiamo voluto sottolineare la libertà che un artista deve avere. Un artista deve avere la possibilità di esprimersi ma soprattutto di ricercare, di innovare, di sperimentare. La tradizione ha sicuramente il suo valore ma non può essere tale da annebbiare tutto ciò che rappresenta una ricerca del nuovo, del contemporaneo. Di conseguenza all’interno degli Hangar abbiamo deciso di portare una serie di spettacoli che sono veramente di ricerca e sperimentazione, anche se tutto il nostro Festival è basato su questa idea. Pertanto avremo sempre musica dal vivo e gli artisti lavoreranno sull’improvvisazione e sulla composizione istantanea”.

Il programma di Articolo 33 – Il primo appuntamento sarà l’1 novembre dalle ore 21 con “Incontri – Parte prima” performance con Elena Giannotti, Gabriel Schmitz e Spartaco Cortesi, un incontro tra corpo, segno e suono. In questa performance la danza – arte fisica per eccellenza – si intreccia con la pittura, che parla invece al mondo del visibile e dell’interiore. Nel dialogo tra pittura e danza si rivela una dimensione condivisa, fatta di ascolto silenzioso e presenza. Le musiche di Spartaco Cortesi accompagnano e amplificano questo scambio, creando un flusso continuo di impressioni, emozioni e riflessi.

A seguire “Point of view” con Asia Pucci e musiche di Marco Pizza. Un racconto di suoni e di luoghi, un’angolatura di gesti e di azioni. La soglia di uno sguardo collettivo che organizza e modifica l’andare delle cose: l’incontro che si manifesta attraverso un intreccio di occhi liberi e di rivelazioni sacre. Ideazione: Asia Pucci, Marco Pizza e Sascha Chimenti.

Il 2 novembre il progetto partirà alle ore 17 con la seconda parte di “Incontri“, protagonisti ancora Elena Giannotti, Gabriel Schmitz e Spartaco Cortesi. Poi sarà la volta di “Chiaro al confine” performance con Max Barachini e Spartaco Cortesi. A chiudere “Blu” con Asia Pucci, Valentina Fantozzi, Melissa Braccini, Matilda Mentessi, Linda Pierucci e musiche di Emiliano Nigi. “Blu” è un gesto coreografico collettivo, una vibrazione condivisa dove il corpo diventa paesaggio, materia viva in costante trasformazione. Cinque corpi in ascolto, cinque presenze che si muovono in dialogo con lo spazio, attraversando le architetture come onde che respirano al ritmo della voce di Emiliano Nigi.

Gli spettacoli sono a pagamento.

Prenotazione obbligatoria al 338-4322616

Bar aperto durante gli spettacoli.

Informazioni: 0586 882319 – 329 155 6050 – [email protected] – https://www.raccontidialtredanze.com

