Racconti di Altre Danze, domenica “Skyline” al Museo della Città

"Skyline", produzione Atelier delle Arti e Pilar Ternera - Nuovo Teatro delle Commedie, è una performance che prende forma e sostanza dall’ascolto del progetto musicale di Luca Guidi: "Musica per Ascensori"

Una performance che si ispira al poema “C’è un cielo che vola in cielo, Celeste” del poeta romano Guido Celli sarà al centro del nuovo appuntamento con il Festival Racconti di Altre Danze. La performance dal titolo “Skyline” nata da un’idea di Chelo Zoppi e Luca Guidi, con Asia Pucci e musiche per Ascensore di Luca Guidi, si svolgerà il 29 ottobre al Museo della Città con due repliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 17.15.

“Skyline”, produzione Atelier delle Arti e Pilar Ternera – Nuovo Teatro delle Commedie, è una performance che prende forma e sostanza dall’ascolto del progetto musicale di Luca Guidi: “Musica per Ascensori”.

Il tentativo di musicare una sospensione, l’attesa di un passaggio a un nuovo stato, come in un limbo emotivo tra due spazi sonori separati. Sette movimenti, ispirati al poema di Guido Celli, che alternano accostamenti di luoghi sonori contrastanti, improvvisazione e ribaltamenti costanti del tempo musicale creano un humus in cui il corpo scorge una via per indagare e scegliere in che relazione stare con lo spazio, il suono e le parole: 7 movimenti musicali, 7 danze, 7 skyline da scoprire.

“Racconti di Altre Danze”, giunto alla settima edizione, è dedicato a spettacoli, workshop, incontri e pratiche di danza contemporanea, pensato, creato e diretto dalla sua nascita nel 2017 a oggi da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti.

Il Festival Racconti di Altre Danze vede il sostegno del Ministero della Cultura, Comune di Livorno – Assessorato alla Cultura ed è in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni, Nuovo Teatro delle Commedie. Ha come partners: Fondazione Armunia, Fondazione LEM, Coop Itinera, Università di Pisa – Facoltà Civiltà e Forme del Sapere, Istituto Niccolini Palli – indirizzo Coreutico.

Progetto Danze di Cortile in collaborazione con Festival Racconti di Altre Danze ha il sostegno di: Comune di Comune di Livorno – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali, Fondazione Livorno, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Fondazione Trossi Uberti e Nuovo Teatro delle Commedie.

Condividi: