Racconti di Altre Danze, ecco “Alien” di Manuel Rodríguez

Ha scelto l'Atelier delle Arti il coreografo e performer Manuel Rodríguez per presentare il suo nuovo spettacolo Alien che si svolgerà venerdì 17 novembre (ore 21), nell’ambito del Festival Racconti di Altre Danze

Si dice che quando gli astronauti ritornano sulla Terra dopo averla vista da così lontano, la realtà assume per loro sfumature di finzione. Il pianeta non è più una nozione astratta e inafferrabile. Man mano che l’osservatore diventa sempre più piccolo, il pianeta diventa più grande, troppo grande. Le parole comuni allora non bastano e la consapevolezza di sé si espande oltre ogni limite. Il pezzo gioca con i limiti del linguaggio e attraversa un corpo attraversato da concetti come identità, evoluzione e istinto.

Musiche di Pablo Altar, Deathprod and Cotton mouth, e supported by: Graner, Nau Ivanou and Elamor.

Manuel Rodríguez è un coreografo, performer e artista visivo attualmente residente a Barcellona. Nato a Úbeda (Andalusia), ha studiato danza classica e contemporanea al Conservatorio Reale di Danza di Madrid e arti visive alla “Escuela de Arte número 10” di Madrid. Attualmente sta sviluppando il proprio lavoro in modo multidisciplinare; la sua pratica propone una “catarsi contemplativa” come strumento essenziale per raggiungere una comprensione profonda e onesta. È interessato a esplorare i limiti del corporeo e come siamo influenzati o come influenziamo il nostro ambiente materiale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con compagnie come La Veronal, James Thierrée, Provisional Danza, Emmanuel Eggermond e Sharon Fridman, tra le altre. Manuel è stato premiato in diversi concorsi coreografici come Burgos-New York, Certamen Coreográfico de Madrid, Copenhagen International Choreography Competition, Gdansk International Dance Contest o MasDanza (Isole Canarie, Spagna). È stato nominato due volte come interprete e coreografo ai Premi della Critica e ai Premi Butaca in Catalogna. È stato sostenuto da istituzioni e piattaforme come l’Instituto Cervantes e Ramon Llull, Fundació Catalunya-La Pedrera, Graner, Acción Cultural Española, Centro Danza Canal, MACBA, Lavanderia a vapore di Torino e Kyoto Art Center in Giappone.

Informazioni – Gli spettacoli di Racconti di Altre Danze sono a pagamento. Prenotazione obbligatoria chiamando il 338 43 22616 scrivendo ad [email protected].

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul posto il giorno dell’evento.

