“Ragazzo”, il nuovo libro di Sacha Naspini al Vespucci-Colombo

Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”, venerdì 23 gennaio, alle 18, all’interno dell’aula magna della sede di piazza Vigo, Sacha Naspini presenta il suo romanzo “Ragazzo” (Edizioni E/O). L’incontro sarà introdotto da Francesca Luseroni e da Giancarlo Belloni di Furore Associazione Culturale.

L’evento, a ingresso libero e rivolto a tutta la cittadinanza, è realizzato in collaborazione con Furore Associazione Culturale e con la Libreria Mondadori.

Il libro – “Ragazzo” racconta la storia di Giacomo e Matteo, due amici cresciuti in un quartiere difficile e alle prese con l’impatto con il liceo, tra desiderio di riscatto, fragilità e ricerca della propria identità. L’impatto con il primo anno di liceo è traumatico. Specie per loro, che vengono dal quartiere più povero della cittadina. Non hanno abiti alla moda, né smartphone di ultima generazione. Da una parte Giacomo, che sogna solo una cosa: crescere. Diventare forte. Togliersi di dosso il marchio dello “sfigato”. Sospetta che la sua condizione dipenda molto dalla compagnia di Matteo: lui ha paura di tutto, ogni minimo cambiamento lo sconvolge… Però è l’unico che c’è. Poi ecco Corinna Gentileschi: Giacomo perde la testa per lei, è disposto ad abbattere le montagne pur di accaparrarsi un suo sguardo. Matteo è preso dal panico: se l’amico dovesse riuscire nell’intento, resterà davvero solo.

Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è uno degli scrittori italiani più riconosciuti per la sua capacità di intrecciare tensione narrativa ed emozione. Pubblicato anche all’estero, ha conquistato pubblico e critica con titoli come “Le case del malcontento”, con cui ha vinto il Premio Città di Lugnano, il Premio Città di Cave ed è stato finalista al Premio Città di Rieti, “Ossigeno”, Premio Pinocchio Sherlock, Città di Collodi, e “Villa del seminario”, libro presentato nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2023.

La sua scrittura, intensa e profonda, esplora spesso i legami familiari, le ferite dell’adolescenza e le complessità dell’animo umano.

Furore – OdV è un’Associazione che promuove e cura, nel territorio comunale di Collesalvetti e, in particolare nella frazione di Nugola, attività inerenti la cultura e la promozione letteraria, fondamentali per la crescita culturale e civile della comunità.

Per informazioni: [email protected]

