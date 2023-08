Rapsodia Satanica e concerto lirico Mascagnano a Palazzo Huigens

La Fondazione Teatro Goldoni ricorderà l’anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni con un concerto lirico che seguirà l’esecuzione di Rapsodia satanica: l’appuntamento è per mercoledì 2 agosto, alle ore 22 al Palazzo Huigens

Il 2 agosto 1945 all’Hotel Plaza a Roma si spengeva Pietro Mascagni. Il musicista livornese, che aveva indissolubilmente legato il suo nome oltre mezzo secolo prima alla nascita del melodramma verista con il suo capolavoro Cavalleria rusticana, fu anche il primo compositore a scrivere musica da film: nel 1915 fu infatti l’autore delle musiche per il poema cinematografico-musicale Rapsodia satanica con la regia di Nino Oxilia. Nel giorno di apertura di Effetto Venezia, la rassegna del Comune di Livorno la cui edizione numero 38 è all’insegna del cinema, la Fondazione Teatro Goldoni ricorderà l’anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni con un concerto lirico che seguirà l’esecuzione di Rapsodia satanica: l’appuntamento è per mercoledì 2 agosto, alle ore 22 al Palazzo Huigens (Livorno, via Borra). Protagoniste il M° Rita Bacchelli alla guida dell’ Ensemble dell’Orchestra del Teatro Goldoni con il soprano Alessia Battini

Il programma del concerto mascagnano prevede l’esecuzione delle arie da camera “La Luna”, “Serenata”, “O stella della sera”, della celeberrima “Voi lo sapete o mamma” da Cavalleria rusticana e delle splendide pagine orchestrali Intermezzo da L’amico Fritz, Sogno da Gugliemo Ratcliff e Intermezzo da Cavalleria .

Rita Bacchelli, dopo aver conseguito il Diploma di Violino al Conservatorio di Firenze si è esibita come solista e membro di importanti ensemble cameristici partecipando a numerosi tour in Italia e all’ estero. Ha fatto parte di prestigiose orchestre lirico- sinfoniche come A.I.D.E.M., Orchestra della Toscana, Maggio Musicale Fiorentino. Per molti anni ha suonato nella Orchestra Lirico Sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca, interpretando il ruolo di Spalla e Concertino. Si è esibita inoltre, anche come solista, nel Complesso da camera “Gli Archi di Lucca”. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Grosseto.

È membro fondatore del Quartetto “Shirim“ e del Trio “La Selva Armoniosa”. Si è sempre dedicata all’insegnamento dello strumento e per molti anni è stata docente di violino al Corso di Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria Statale “G. Borsi” di Livorno.

Dopo aver frequentato i corsi di direzione d’orchestra tenuti dal M° Alessandro Pinzauti, ha ideato e fondato l’Ensemble Bacchelli in cui ricopre il ruolo di Direttore stabile.

Alessia Battini soprano nasce a Piombino nel 1994, attualmente abita a Livorno. Dopo molti anni di attività nel canto moderno si affaccia recentemente alla lirica e studia presso il conservatorio L. Cherubini di Firenze sotto la guida della docente Nemi Bertagni.

Ha partecipato a varie masterclass tra cui quella di canto liederistico con la soprano Eva Hess Thaysen, docente presso Royal Danish Academy of Music.

Ha inoltre frequentato la Mascagni Academy 2023, presso il Teatro Goldoni di Livorno, dove ha avuto la possibilità di apprendere da grandi nomi come Jennifer Hamilton, docente presso Trinity Laban Conservatoire Londra e il baritono Franco Vassallo. Ha in programma un’intensa attività concertistica nel repertorio da camera e operistico.

