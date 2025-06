Rassegna di danza in Fortezza Vecchia

Nel corso di due serate (si replica infatti sabato 28 giugno, orario sempre 21,15) avranno modo di presentare la realtà estremamente viva e vitale della danza a Livorno circa venti scuole

Per due giorni consecutivi la danza sarà la protagonista assoluta della programmazione eventi in Fortezza Vecchia. Dopo un periodo di sospensione forzata causa pandemia e dopo il rinnovato successo riscontrato nelle ultime edizioni, torneranno ad invadere e ad animare il più antico fortilizio livornese tanti corpi di ballo, espressione delle numerose scuole esistenti a Livorno, con una partecipazione di allievi come sempre numerosissima. Si partirà venerdi 27 giugno (inizio 21,15) con la prima serata della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, manifestazione giunta alla dodicesima edizione. Nata nel 2012 come presentazione di poche scuole di danza di Livorno, le “Fantasie coreografiche” sono divenute nel corso degli anni un appuntamento imperdibile ed una vera e propria vetrina di prestigio per le tante scuole e accademie di danza presenti sul territorio livornese. Nel corso di due serate (si replica infatti sabato 28 giugno, orario sempre 21,15) avranno modo di presentare la realtà estremamente viva e vitale della danza a Livorno circa venti scuole, nelle quali la danza si pratica a vari livelli e discipline ed a tutte le fasce di età (si comincia dai bambini di “gioco-danza” per arrivare ai livelli semi-professionistici degli adulti).

Ideata dalle ACLI Livorno ed in particolare dalla associazione Cronosax Livorno, Spettacolo & Sport, ASD U.S.ACLI in collaborazione con il “Teatro Salesiani” ed il suo direttore artistico Rino Pizzonia, finalizzata a costituire un naturale proseguimento dell’attività di esibizione dopo il tradizionale “saggio” che ogni scuola presenta autonomamente a fine anno accademico, questa due giorni di kermesse di danza rappresenterà un momento di aggregazione, di confronto e di studio per le tante scuole presenti a Livorno e provincia; costituirà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, dal moderno al contemporaneo, accompagnato da colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con brani perfino recitati tramite i quali la danza si confonderà con il teatro. Come la passata edizione, le “Fantasie coreografiche d’estate” godranno del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Livorno. e si avvarranno del servizio fotografico curato da Alessio Vallese di via Roma e della collaborazione dei parcheggi “Garibaldi” e “Cecconi”, oltre che dell’ospitalità e disponibilità della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di Luca Menicagli di Menicagli Pianoforti e del Fortezza-Bar di Monica Franceschini.

Ecco le scuole impegnate nella rassegna:

VENERDI 27 giugno:

-NEW PROJECT DANCE direzione artistica Roberta Ulivieri

-SALUS COMPANY direzione artistica Denise Storti

-STUDIO LIVE DANCE ACADEMY direzione artistica Antonella Filippi

-SCUOLA DI DANZA EDEN direzione artistica Elena Turchi

-CREATIVELAB direzione artistica Luca Lupi e Federica

Cangiano

-ST DANZA direzione artistica Simona Tocchini

-EIMOS Centro formazione danza direzione artistica Laura

Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano, Stefania Valdiserri

-CENTRO STUDI ARMONIA DANZA direzione artistica Martina Cecchini

SABATO 28 giugno:

-LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI direzione artistica Sonia Filippi

-ABC DANZA direzione artistica Michela Gazzarri

-FLY DANCING SCHOOL direzione artistica Dario Toma

-CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA direzione artistica Francesca Risaliti

-ARKE’ DANZA direzione artistica Linda Cimini

-LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO direzione artistica Mitzi e Cecilia Testi

-MYTHOS ARTE E MOVIMENTO direzione artistica Gabry Gabbriellini

