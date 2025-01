Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, 4° appuntamento con l’ensemble “Menura”

In Fortezza Vecchia - Sala Canaviglia l’Ensemble “Menura-Na’ara”, concerto conclusivo del Corso di formazione tenuto dal M° Materassi per la Rassegna di Polifonia Città di Livorno XXI edizione

Domenica 19 gennaio alle ore 17 presso la Sala Canaviglia, quarto appuntamento con la Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, con il concerto dell’ensemble femminile “Menura – Na ‘Ara” diretto dal M° Edoardo Materassi. Si tratta dell’evento conclusivo della oramai consueta due giorni formativa organizzata in seno alla Rassegna, grazie alla sinergia tra il Coro “Rodolfo Del Corona con la direzione artistica di Luca Stornello e l’Associazione Cori della Toscana. In particolare, quest’anno ci si è concentrati sulla formazione e direzione di cori giovanili di fascia scolastica superiore, affidando la docenza ad una figura di riferimento in questo campo come il M° Materassi: direttore, compositore, arrangiatore di brani con un approccio mai scontato e sempre vivace e coinvolgente, come testimoniano i lusinghieri riconoscimenti ottenuti dai suoi lavori e dai gruppi da lui diretti.

Durante il corso alcuni direttori e giovani cantori potranno confrontarsi con il docente preparando alcuni brani che poi verranno eseguiti in apertura di concerto, introducendo l’esibizione dell’ensemble “Menura – Na’Ara”, fusione di due importanti realtà formate dal M° Materassi, che ci regaleranno un programma stuzzicante, che parte dal classico Haydn per toccare brani contemporanei di autori vari (tra cui lo stesso Materassi) e brani tradizionali, attraversando generi e stili molto diversi tra loro. Un concerto di sicuro interesse, sicuramente fuori dagli schemi, che raramente si ha l’occasione di poter ascoltare.

Tra i sostenitori e patrocinanti della Rassegna di Polifonia Città di Livorno XXI edizione sono presenti oltre al Comune di Livorno, la Regione Toscana, La Provincia di Livorno, la Diocesi di Livorno, Fondazione Livorno, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Come sempre sarà presente al concerto la rappresentanza della Caritas Livorno che presenterà i progetti in corso sul nostro territorio.

L’ingresso è gratuito.

