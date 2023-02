Rassegna di Polifonia: corso con il maestro Tabbia e concerto in Fortezza

Il programma è di sicuro interesse e prevede musiche polifoniche di diverse epoche, dal Rinascimento ai nostri giorni. L’appuntamento è per domenica 5 marzo alle ore 15.30 presso la sala Canaviglia della Fortezza Vecchia, l’ingresso è libero

Nuovo appuntamento, domenica 5 marzo, per la Rassegna di Polifonia Città di Livorno XIX Edizione. Di anno in anno i cori ospiti dei concerti della Rassegna esprimono una grande qualità nelle loro performances, qualità impossibile da ottenere senza una adeguata preparazione di tutte le parti in gioco. Per questi motivi, ai concerti di polifonia che caratterizzano la manifestazione si affianca da anni un momento formativo, che quest’anno – dopo diverse edizioni rivolte ai cori ed ai singoli cantori – sarà dedicato in particolare ai direttori di coro. Grazie alla sinergia con l’Associazione Cori della Toscana, che promuove e sostiene il corso, il Coro Rodolfo Del Corona con la direzione artistica del M° Luca Stornello ha organizzato una “due giorni” col M° Dario Tabbia – musicista e direttore di assoluto rilievo, una delle figure di maggiore spicco nel campo della didattica della direzione corale – nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia- sala Ferretti di Livorno. I direttori ospiti lavoreranno intensamente col prestigioso docente e col coro per tutta la giornata di sabato e per la mattinata della domenica, mostrando infine i frutti delle loro fatiche nel concerto finale, dove dirigeranno il Coro “Del Corona” che per tutto il periodo fungerà da “strumento” per i corsisti. Una interessante occasione per ascoltare il coro cittadino in una veste insolita, sotto la guida di mani diverse, e poter così cogliere le particolarità e le individualità di ciascun direttore.

Dario Tabbia – Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti in direzione di coro presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha studiato con Fosco Corti. L’incontro con il maestro toscano segnerà in modo importante tutta la sua attività musicale. Dedicatosi in particolare allo studio della musica antica, è stato ospite di istituzioni musicali in Italia e all’estero dirigendo, oltre che nelle principali città italiane, in Belgio, Francia, Germania, Israele, Olanda, Polonia, Spagna, Tunisia e Ungheria.

Dal 1983 al 1995 è stato direttore della Corale Universitaria di Torino con la quale ha conseguito importanti riconoscimenti e premi in festival e concorsi nazionali e internazionali.

Nel biennio 1991-92 è stato maestro del coro sinfonico della RAI di Torino. Nel 1994 ha fondato l’insieme vocale Daltrocanto con il quale ha partecipato ad alcuni fra i più importanti festival di musica antica e realizzato incisioni discografiche quali “Ottavo libro di madrigali di Sigismondo D’India”, “Il codice di Staffarda”, “Via crucis”, “T’amo mia vita” (madrigali di Benedetto Pallavicino), “Musica sacra di Francesco Cellavenia” che hanno ottenuto significativi consensi dalla stampa internazionale (Diapason, Gramophone,

Repertoire, Le monde de la musique), oltre al premio della critica italiana nel 1996 e il premio Amadeus nel 1997.

Nel 2008 ha fondato l’insieme vocale Vox libera e il Coro da camera di Torino che tuttora dirige.

Nel periodo 2011-2014 è stato co-direttore del Coro Giovanile Italiano, insieme a Lorenzo Donati, formazione con la quale ha vinto due primi premi e un premio speciale al Florilège Vocal de Tours (Francia) nel 2014.

Oltre a quella concertistica, svolge un’intensa attività didattica ed è stato più volte invitato come docente dal Conservatorio di Utrecht (Olanda). Tiene regolarmente corsi di direzione corale su incarico di numerose istituzioni culturali italiane tra le quali Feniarco e molte Associazioni corali italiane.

È stato membro di giuria in prestigiosi concorsi corali nazionali e internazionali tra i quali si segnalano Arezzo, Fermo, Quartiano, Lago Maggiore, Malcesine, Matera, Stresa, Vittorio Veneto e Varna (Bulgaria).

Ha collaborato con musicisti del calibro di L. Andriessen, O. Dantone, G. Kurtag, Z. Pesko, R. Robertson, J. Savall e F. Shipway.

Nel 2010 ha vinto il primo premio alla VII edizione del concorso Premio nazionale delle Arti con il Coro da camera del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Nel 2011, con il Coro da Camera di Torino, ha vinto un primo premio e tre premi speciali, fra cui quello come miglior direttore, al Concorso corale nazionale “F. Gaffurio” di Quartiano. Con lo stesso coro, nel 2012, ha vinto il primo premio e il premio speciale Feniarco al Concorso polifonico nazionale “G. d’Arezzo” di Arezzo.

Nel 2017, con il Coro da Camera di Torino, è risultato finalista al Grand Prix del Concorso corale internazionale corale “J. Gallus” di Maribor (Slovenia), dove gli viene assegnato un premio speciale. Nel 2019 ha vinto tre primi premi, due premi speciali, tra i quali quello come miglior direttore, e il Gran Premio “E. Casagrande” al Concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”.

Ha inciso per le etichette Opus 111, Nuova Era, Stradivarius, Arts, Symphonia e Bongiovanni.

Con il coro da Camera di Torino ha prodotto i CD “Voci”, “Made in Italy”, “Passio Domini nostri Jesu Christi” (edito da Feniarco come CD Choraliter nel 2020), “Dieci” e “O nata lux”.

È stato membro della Commissione Artistica Feniarco e della Commissione Musicale del Festival Europa Cantat Torino 2012. Nel 2015 è stato invitato in qualità di docente al Festival Europa Cantat a Pécs (Ungheria).

Nel 2006 ha curato la revisione del libro sulla direzione di coro “Il respiro è già canto” di Fosco Corti, pubblicato da Feniarco, e l’anno successivo ha fondato l’omonima scuola per direttori di coro, nella quale è docente di direzione e concertazione corale, che ha diplomato, a tutt’oggi, oltre 130 direttori italiani. E’ autore del libro “Il direttore di coro” pubblicato da Feniarco nel 2022.

Dal 1983 è docente di esercitazioni corali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

