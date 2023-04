Rassegna di Polifonia. Ecco il Coro Giovanile Italiano

Ultimo appuntamento con la XIX Rassegna di polifonia “Città di Livorno”. Martedì 18 aprile alle ore 21 presso la Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, in Piazza del Luogo Pio, sarà di scena il Coro Giovanile Italiano, diretto dal M° Marco Berrini

Ultimo appuntamento con la XIX Rassegna di polifonia “Città di Livorno”. Martedì 18 aprile alle ore 21 presso la Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, in Piazza del Luogo Pio, sarà di scena il Coro Giovanile Italiano, diretto dal M° Marco Berrini.

L’attenzione alla coralità giovanile è da sempre un punto fermo della manifestazione organizzata annualmente dal Coro “Rodolfo del Corona” con la direzione artistica di Luca Stornello, che nel corso degli anni ha ospitato le migliori formazioni giovanili nazionali e non solo. Quest’anno si è puntato in alto, su quella che potrebbe definirsi la “nazionale” dei cori giovanili, una formazione che seleziona e raccoglie le migliori voci espresse dalla coralità italiana, e che proprio a Livorno vedrà la sua prima uscita con la prestigiosa guida del M° Marco Berrini, nominato direttore del Coro dal 2023.

Il programma, vario e suggestivo, è dedicato in gran parte ad autori contemporanei e si apre con un brano del compositore finlandese vivente Jaakko Mäntijärvi: il Canticum Calamitatis Maritimae che, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia del Moby Prince, non può che risuonare come un sentito ed apprezzato omaggio alle vittime del 10 aprile.

Un motivo in più per non perdersi questo ultimo incontro con la polifonia di qualità, in attesa dei concerti della prossima edizione, con la quale la Rassegna taglierà il traguardo del ventesimo compleanno.

Condividi: