Rassegna Polifonia Città di Livorno, presentata la 21esima edizione

Da giovedì 14 novembre a domenica 15 febbraio tanti eventi con l’obiettivo di diffondere la cultura polifonica. Il direttore artistico maestro Luca Stornello: "Grande attenzione al mondo giovanile". Ingresso gratuito

Al via la nuova edizione della Rassegna Polifonia Città di Livorno, organizzata dall’associazione Coro Rodolfo del Corona Aps in compartecipazione con il Comune di Livorno e sotto la direzione artistica del maestro Luca Stornello. Gli appuntamenti, in programma da giovedì 14 novembre a domenica 15 febbraio (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere il calendario degli eventi) e ad ingresso gratuito, hanno l’obiettivo di diffondere la cultura polifonica tra un pubblico in costante crescita.

“C’è da aspettarsi – spiega Stornello -, come sempre, una grande varietà di atteggiamenti rispetto al canto corale polifonico e un’attenzione al mondo giovanile, che per noi è sempre stato uno dei principali interessi su cui si basa la rassegna. Tra i vari appuntamenti, il Coro da Camera di Torino, un gruppo di giovani che ha avuto riscontri importantissimi negli ultimi anni, il quartetto Passi Sparsi, un’altra vivissima realtà toscana, e un corso di formazione organizzato proprio per la direzione di cori giovanili. Inoltre, un concerto di Natale con alcuni amici del Coro Rodolfo del Corona, che si esibirà invece in apertura alla Goldonetta per celebrare i suoi 40 anni con un percorso molto interessante sulla musica spagnola, andalusa e sudamericana”.

“Sono onorato e soddisfatto – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – di presentare questa manifestazione, che dallo scorso anno vede l’impegno non soltanto del settore cultura, ma anche dell’ambito turistico. Un evento che porta il nome della città fuori dai nostri confini e lo fa in maniera eccellente. Invito tutti a partecipare perché si ha l’opportunità di assistere a qualcosa di unico dal punto di vista artistico”.

Anche per la 21esima edizione gli organizzatori hanno stretto una collaborazione con la Fondazione Caritas per cui al termine di tutti i concerti verranno presentati alcuni progetti a favore di coloro che vivono situazioni di difficoltà. Per informazioni 348/54.01.413, [email protected], pagina Facebook Coro Rodolfo del Corona e pagina Instagram @cororodolfodelcorona.

