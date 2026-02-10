Re Lear è morto a Mosca ai 4 Mori

Secondo appuntamento con la Rassegna Tua. In scena un gruppo di attori-creatori composto da César Brie, Leonardo Ceccanti, Eugeniu Cornitel, Davide De Togni, Anna Vittoria Ferri, Michelangelo Nervosi, Tommaso Pioli, Annalesi Secco, Laura Taddeo e Alessandro Treccani

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17.30, prosegue la rassegna TUA con un nuovo appuntamento al Teatro Cinema i 4 Mori di Livorno, in scena lo spettacolo “Re Lear è morto a Mosca”, una produzione di Isola del Teatro, Campo Teatrale e Teatro dell’Elfo, vincitore del Premio “Theatrical Mass 2023”. La regia è di César Brie, che firma anche la drammaturgia insieme a Leonardo Ceccanti, sviluppata con la collaborazione dell’intero ensemble creativo. In scena un gruppo di attori-creatori composto da César Brie, Leonardo Ceccanti, Eugeniu Cornitel, Davide De Togni, Anna Vittoria Ferri, Michelangelo Nervosi, Tommaso Pioli, Annalesi Secco, Laura Taddeo e Alessandro Treccani. Le musiche originali sono di Pablo Brie e si intrecciano con musiche tradizionali yiddish, contribuendo a costruire la trama emotiva e culturale dello spettacolo. L’opera riporta alla luce una pagina drammatica e poco conosciuta della storia del teatro del Novecento. Il racconto parte da fatti reali: l’uccisione di Solomon Michoels, investito da un furgone a Minsk il 13 gennaio, e il rapimento notturno di Venjamin Zuskin a Mosca, poi torturato e fucilato quattro anni dopo. Con loro si spegne il grande Teatro Ebraico di Mosca (Goset), che perde il suo Lear e il suo Matto. Il primo e unico Re Lear in lingua yiddish non andrà mai più in scena. Mandante degli omicidi: Iosif Stalin. Due attori, due amici, colpevoli di aver immaginato un teatro d’arte fatto di canti, danze, poesia e colori yiddish nell’Unione Sovietica staliniana. Lo spettacolo intreccia memoria storica, visioni sceniche e suggestioni pittoriche ispirate a Chagall e ai personaggi del Re Lear, costruendo un viaggio teatrale di forte intensità. Un lavoro corale che restituisce voce a memorie rimosse e le riconsegna al palcoscenico.

César Brie è un maestro della scena contemporanea con numerosi riconoscimenti e premi. Nasce a Buenos Aires nel 1954 ed è, nel 1971, uno dei fondatori della Comuna Baires. Nel marzo 1974, in seguito al rapimento di uno dei membri della compagnia, il gruppo si trasferisce in Italia. Brie si separa dalla Comuna Baires nel 1975 e lavora al centro Sociale Isola di Milano, dove fonda e dirige il Teatro Tupac Amaru con Danio Manfredini. Quando si instaura la dittatura militare in Argentina, il Consolato argentino di Milano gli ritira il passaporto e si vede costretto a chiedere asilo politico; l’Italia lo nega ma l’Alto Commissario per le Nazioni Unite accetta la sua domanda, e Brie può vivere in Italia con il documento rilasciatogli da questo organismo. Nel 1980 si trasferisce in Danimarca per lavorare con Iben Nagel Rasmussen fino al 1990, quando fonda in Bolivia il Teatro de los Andes col quale lavorerà fino al 2009. Dal 2016 vive tra l’Argentina e l’Italia.

La rassegna proseguirà domenica 8 marzo alle ore 17.30 con Untold di Unterwasser, presentato in mostra alla Biennale Teatro di Venezia nel 2020, uno dei lavori più riconosciuti della compagnia Unterwasser. Lo spettacolo intreccia teatro visivo, figura e illusioni sceniche in una creazione senza parole capace di parlare a pubblici di tutte le età , conduce gli spettatori in un universo poetico e perturbante fatto di immagini, trasformazioni e micro-mondi animati, cifra distintiva della compagnia.

Il cartellone si concluderà poi il 18 marzo alle ore 21 00 con Sigfrido Ranucci in Diario di un trapezista un appuntamento tra racconto civile e testimonianza personale che unisce teatro e giornalismo d’inchiesta, chiudendo la rassegna con uno sguardo lucido e coinvolgente sul presente.

La rassegna TUA, alla sua seconda è organizzata da Pilar Ternera/NTC in collaborazione con il Cinema Teatro i 4 mori.

