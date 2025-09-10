Reading teatrale “LiberAzione” in Venezia

Gli allievi del corso di Scrittura Creativa condotto da Barbara Del Bono Idda presenteranno i loro racconti all'interno del Reading teatrale 'LiberAzione', liberamente ispirato al murale di Aryz, inaugurato nell' autunno scorso

Domenica 14 settembre alle 18.30 in via Strozzi, quartiere Venezia, gli allievi del corso di Scrittura Creativa condotto da Barbara Del Bono Idda presenteranno i loro racconti all’interno del Reading teatrale ‘LiberAzione’, liberamente ispirato al murale di Aryz, inaugurato nell’ autunno scorso e oggetto di accese discussioni tra favorevoli e contrari.

Il corso riapre così, dopo la pausa estiva, il calendario delle sue proposte per il 2025/26, in continuità con i tanti Reading che hanno avuto come oggetto e scenari l’arte cittadina, a partire da quel Quadri ad un’esposizione, del 2012, ispirato dai quadri del Museo Fattori, che fu ospitato nelle sale di Villa Mimbelli con gran successo e apprezzamento. L’ obiettivo è lo stesso di allora, suscitare attenzione e curiosità verso il patrimonio artistico cittadino.

Il Reading ha il patrocinio del Comune di Livorno e si svolgerà nella piazzetta antistante il murale.

Ingresso libero senza prenotazioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©