Recital pianistico di Nicoletta Casalini alla Bottega del Caffè

Appuntamento domenica 16 novembre alle ore 17,30 presso la Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, con ingresso a libera offerta (indispensabile per il mantenimento della sala)

Nicoletta Casalini, valente ed attiva pianista livornese, gratifica la costante attività della Bottega del Caffè, presentando il suo terzo recital nella sala dell’Associazione. Ricordiamo il primo recital del 14 gennaio 2024 imperniato su alcune suonate per pianoforte di W.A.Mozart e L.van Beethoven, nonché il secondo recital interamente dedicato a F. Chopin, con valzer e Notturni, del 14/12/2024 ed ora domenica 16 novembre 2025 eccola tornare a far risuonare con la sua arte le antiche volte della prestigiosa sede dell’ALC aps La Bottega del Caffè, con un recital che affronta il passaggio dal classicismo di F. J. Haydn al romanticismo di F. Schubert e R. Schumann.

Nicoletta Casalini, classe 1963, si è diplomata presso l’Istituto Superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” (oggi Conservatorio) nel 1984 nella classe della Professoressa Liana Gragnani de Botton. Successivamente si è classificata 1^ alla “Coppa Pianistica Città di Osimo” nel 1979, ha ottenuto nel 1985 il Diploma di merito al Concorso Pianistico Città di Albenga”, nel 1986 ha ottenuto il primo Premio al “Concorso Nazionale Giovani Musicisti Gargano”, nel 1986 è 3a classificata al “Concorso Nazionale Pianistico A.M.A. Calabria”, nel 1987 è 2a classificata al “Concorso Pianistico Città di Roma Agorà 80” premio Marcella Crudeli. Ha seguito un corso di perfezionamento con il M° Antonio Bacchelli, nostro compianto concittadino, e successivamente con il M° Alessandro Specchi. Si è esibita in vari concerti e contemporaneamente ha svolto attività didattica come insegnante di musica presso varie scuole medie in Toscana. Un curriculum, come si legge, di tutto rispetto.

L’invito che l’ALC aps fa a quanti amino i concerti pianistici è, ripetiamo, per domenica 16 novembre alle ore 17,30 presso la Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, con ingresso a libera offerta (indispensabile per il mantenimento della sala), per ascoltare di F.J. Haydn la Sonata in mi bemolle maggiore op. 69, di F. Schubert la Sonata per pianoforte in La maggiore op. 120 e di R. Schumann la Sonata n. 2 in Sol Minore op. 22.

Condividi:

Riproduzione riservata ©