Renzo Pacini presenta E mi vieni a trovare

L’evento vedrà la partecipazione dell’autore, nonché socio dell'associazione Amici del Cuore, e sarà condotto dal dottor Glauco Magini

L’Associazione Amici del Cuore, attiva da oltre 25 anni sul territorio cittadino, opera con continuità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella lotta all’arresto cardiaco. Presso la propria sede si svolgono quotidianamente corsi di attività fisica dedicati a pazienti che hanno subito eventi cardiovascolari, sotto la guida di un fisioterapista e con la costante presenza di uno specialista cardiologo. A queste attività si affiancano incontri periodici con uno psicologo, a sostegno del benessere emotivo dei partecipanti. L’impegno dell’Associazione Amici del Cuore si estende inoltre alla formazione della cittadinanza attraverso corsi dedicati all’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore. Con circa 150 soci attivi, l’Associazione promuove anche iniziative di socializzazione volte a favorire lo scambio di esperienze e il benessere della comunità. In questo contesto si inserisce un’iniziativa culturale di particolare rilievo per la città. Mercoledì 21 gennaio alle ore 16.30, nella sede dell’Associazione Amici del Cuore in via San Simone 9, il socio Renzo Pacini presenterà il suo sesto lavoro letterario dal titolo “E mi vieni a trovare”.

L’opera è un romanzo noir originale, profondamente permeato dalla passione per la musica. Il protagonista, Fulvio, trasforma il proprio talento in una professione, affrontando anche contrasti familiari. Il desiderio di veder riconosciute le sue capacità di compositore lo conduce però a cedere alla tentazione del plagio, da cui otterrà un grande successo, pagandone al contempo le conseguenze più estreme. Ambientato a Livorno, il romanzo conduce il lettore nei luoghi simbolo della città: dall’Ardenza, dove Fulvio recupera un plico contenente una musica destinata a segnare il suo destino, fino ai Tre Ponti, scenario legato alle drammatiche vicende dell’alluvione del 2017, rievocate dall’autore. Montenero diventa invece teatro dello scontro tra il protagonista e il suo antagonista, oltre che del suo incontro con un amore nascente, l’unica figura capace di comprendere il conflitto etico che lo attraversa. Il percorso verso il Santuario di Montenero, descritto nei suoi luoghi più caratteristici, culmina in un imprevedibile colpo di scena sul sagrato. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore Renzo Pacini e sarà condotto dal dottor Glauco Magini, cardiologo impegnato quotidianamente al servizio della collettività. L’iniziativa rappresenta un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza e un’occasione di incontro tra cultura, impegno sociale e partecipazione comunitaria.

