“Resterà la Luce” concerto in ricordo di don Gino

In occasione del primo anniversario dalla nascita al cielo di don Gino Franchi, il prossimo 25 marzo, la parrocchia di Santa Elisabetta Anna Seton organizza per il suo ricordo una serata di preghiera e musica, con la Santa Messa alle 19, una cena a buffet nel teatro e a seguire alle 21 un concerto in chiesa (ingresso libero) che vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Rodolfo del Corona, con il direttore Luca Stornello e gli strumentisti Giovanna Pieri Buti e Eleonora Mugnaini (Violino), Marta degl’Innocenti (viola), Elisabetta Casapieri (Violoncello), Michele Roffi (Contrabbasso).

Il coro proporrà un programma pensato nel segno del ricordo di don Gino e nel clima della Settimana Santa, con un repertorio che spazia tra generi e stili diversi e che prevede nella prima parte brani per sole voci dal Rinascimento allo spiritual, mentre nella seconda parte il coro sarà affiancato dall’ensemble di archi per l’esecuzione dello Stabat Mater di J.G. Rheinberger.

“Resterà la Luce” è il titolo di questa serata che vuole ricordare la figura di don Gino, il quale ha dedicato quasi tutta la sua vita sacerdotale alla comunità della Seton, con la costruzione della Chiesa, la cura delle anime, lo studio e la divulgazione degli scritti della prima Santa degli Stati Uniti, santa Elisabetta Anna Seton.

A don Gino verrà anche dedicato un ritratto, realizzato dall’artista livornese Massimiliano Luschi, che verrà esposto nella sacrestia della chiesa, a ricordo di questo sacerdote che ha lasciato un segno indelebile e che per tanti fedeli è stato amico, padre e fratello.

