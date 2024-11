Ri-cuciniamolo, sabato laboratorio creativo per bambini da Slow Food

Appuntamento sabato 23 novembre (ritrovo alle 15.45 alla sede Slow Food in via Calafati 7): cucineremo un pesto arancione, impasteremo delle polpette appetitose, berremo ortaggi e... concluderemo in bellezza con un dolce a base di pane. Iniziativa realizzata in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti da Vetrina toscana e Confesercenti Provinciale di Livorno in collaborazione con Slow Food Livorno APS e La Bottega di Campagna Amica Livorno. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 novembre 2024 ore 18.00. Informazioni & prenotazioni: 348.7382094

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Vetrina Toscana organizza un evento promosso da Confesercenti Provinciale Livorno in collaborazione con Slow Food Livorno e la Bottega di Campagna Amica. Un evento dedicato ai piccoli consumatori di oggi con un percorso di consapevolezza alimentare fatto di qualità e stagionalità dei prodotti e di recupero della più vecchia tradizione toscana: non buttare via nulla di ciò che si coltiva e di cui la terra ci fa dono! Un laboratorio di cucina creativa in grado di rielaborare gli “avanzi” in modo semplice e saporito insegnando a piccoli chef come riciclare il cibo senza rinunciare alla bontà. Ospitati nella prestigiosa sede di slowfood i piccoli saranno accompagnati in questo interessante percorso grazie ad esperte conoscitrici del mondo della sana e attenta gastronomia partendo dagli ortaggi più comuni presenti in ogni casa. Con la sapiente guida della cuoca contadina Paola Chiellini di Campagna Amica cucineremo un pesto arancione, impasteremo delle polpette appetitose, berremo ortaggi e… concluderemo in bellezza con un dolce a base di pane.

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro ore 15.45 sede Slow Food Via Calafati n. 7 ( Porto Mediceo)

Costi

Bambino € 10,00

Adulti accompagnatori Gratuiti

Difficoltà: nessuna

Durata: 2 ore ca. incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

INFORMAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094 Orari di segreteria : 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

Mail: [email protected]

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Venerdì 22 Novembre ORE 18.00

