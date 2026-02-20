Riapre il Circolo Musicale “Galliano Masini”

Rinnovato negli ambienti e nella gestione e forte di oltre 50 anni di storia a favore della diffusione della cultura e della musica, la struttura riapre sabato 21 febbraio alle 16 con un concerto inaugurale

Riapre a Livorno il Circolo Musicale Amici dell’Opera “Galliano Masini”, rinnovato negli ambienti e nella gestione e forte di oltre 50 anni di storia spesi a favore della diffusione della cultura e della musica nella nostra città e non solo: sabato 21 febbraio, alle 16, nella sede di piazza Manin 8 si terrà il concerto inaugurale proprio nel periodo in cui cade il 130° anniversario della nascita ed il 40° della scomparsa del grande tenore livornese a cui il Circolo è dedicato. L’iniziativa a cui la cittadinanza è invitata (ingresso libero fino esaurimento posti), segna l’avvio di un ricco periodo di attività e concerti che cercheranno di essere sempre il più possibile aperti ed inclusivi, cercando il coinvolgimento e la collaborazione di tutti: “Raccogliamo il testimone da chi ci ha preceduto – afferma con soddisfazione Paolo Noseda, recentemente nominato presidente dal nuovo direttivo – e devo ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale, che è proprietaria dell’immobile, per aver creduto a questo progetto di rinascita, favorendo tutti i passaggi legali ed economici necessari da parte nostra per ridare alla città questa associazione di promozione sociale senza fine di lucro e la cui mission è fatta tutta di passione e volontariato”.

Chiuso dal 2022, è bastata far circolare la notizia della riapertura del “Masini” che le iscrizioni dai 23 vecchi soci rimasti sfiorino ora il centinaio: “Ma contiamo di crescere sensibilmente – aggiunge Noseda – mentre continuano ad arrivare manifestazioni di interesse alla collaborazione da parte di soggetti ed enti musicali e culturali anche fuori dai confini della nostra provincia e regione”.

Fondato il 13 novembre 1972, nel 1991 il Circolo Masini vede la confluenza di due distinti circoli (Musicale ed Amici dell’Opera) e negli anni tanti personaggi si sono alternati alla sua guida Mauro Meucci, Tiepolo Falorni, Augusto Cappelli, Mario Uccelli, Alfio Dini, Luigi Bardelli, Aldo Salvatori e Fulvio Venturi; con loro altre figure come il soprano Lucia Stanescu, Giovanni Bigongiari, Ulisse Bocci e Guglielmo Ciacci.

La serata, dopo la presentazione del programma 2026 del Circolo ed un ricordo del tenore Masini uomo e artista da parte di Fulvio Venturi, autore di una sua ricca biografia, vedrà protagonisti il tenore Alexander Jarl Thorstensson, il soprano Ilaria Casai ed il basso Abramo Rosalen, con al pianoforte Silvia Gasperini; in programma arie celebri tratti da opere di G. Puccini, U. Giordano, G. Verdi, G. Donizetti, P. Mascagni.

Paolo Noseda, milanese di nascita e livornese di adozione, ha un’ampia esperienza maturata nel mondo della musica classica e jazz in ambito internazionale: è stato direttore di EMI Classics e Warner Classics e Jazz, oltre ad una decennale esperienza in RAI come Worldwide Sales Manager and Head of Performing Arts. Ha rivestito incarichi presso il Teatro La Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Grande di Brescia, dal 2020 consulente musicale per la Stagione Sinfonica al Teatro Goldoni di Livorno.

