Riaprono i battenti dell’International Propeller Club Port of Leghorn

Lunedì 23 ottobre riaprono i battenti dell’International Propeller Club Port of Leghorn con la tradizionale Assemblea Annuale dei soci per la apertura dell’anno associativo 2023/2024.

La prima sessione, in forma privata, prevede la approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo mentre nella sessione pubblica il direttivo presenterà il programma e le iniziative del nuovo anno fra le quali si anticipa la novità relativa alla Istituzione di un “Premio Propeller Livorno” ovverosia la consegna di un Premio al cittadino Propeller dell’anno che si sia particolarmente distinto nelle professioni Marittimo portuali durante l’anno.

Inoltre la presidente Giani, in qualità di membro del Comitato di Presidenza nazionale, presenterà il programma Nazionale che prevede due viaggi istituzionali di cui uno a Novembre ad Istanbul in sinergia con la International Chamber of Commerce ed Ambasciata Italiana.

A livello nazionale il Propeller sarà infine co- protagonista a Genova nella Shipping Week dal prossimo 9 al 13 ottobre.

Alla serata inaugurale del 23 a Livorno ospite d’onore del Club sarà la dottoressa Stellino, questore di Livorno.

